Alessandro Di Battista ha pubblicato un post su Substack con una foto che lo ritrae con i medici cubani nell'ospedale di L'Avana, dove era stato ricoverato e operato prima di rientrare in Italia il 12 settembre. "Io sto molto meglio - scrive - e ho voglia di ricominciare a fare quello che ho sempre fatto: scrivere e denunciare. Grazie di cuore a tutti voi per aver continuato a sostenere questo canale in queste settimane davvero delicate. Nei prossimi giorni vi racconterò tutto quello che è successo. Intanto, vi lascio qui sotto una foto con alcuni dei medici cubani che mi hanno salvato la vita".