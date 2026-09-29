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Come sta Alessandro Di Battista, la foto con i medici cubani su Substack. Stasera in tv

Cronaca

L'ex parlamentare M5S ha pubblicato un post su Substack con una foto che lo ritrae con i medici cubani nell'ospedale di L'Avana, dove era stato ricoverato e operato prima di rientrare in Italia il 12 settembre

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Alessandro Di Battista ha pubblicato un post su Substack con una foto che lo ritrae con i medici cubani nell'ospedale di L'Avana, dove era stato ricoverato e operato prima di rientrare in Italia il 12 settembre. "Io sto molto meglio - scrive - e ho voglia di ricominciare a fare quello che ho sempre fatto: scrivere e denunciare. Grazie di cuore a tutti voi per aver continuato a sostenere questo canale in queste settimane davvero delicate. Nei prossimi giorni vi racconterò tutto quello che è successo. Intanto, vi lascio qui sotto una foto con alcuni dei medici cubani che mi hanno salvato la vita".

La foto postata da Alessandro Di Battista su Substack

Di Battista oggi in tv

Proprio oggi, l'ex parlamentare ritorna in tv a diMartedì: già la settimana scorsa aveva inviato un contributo video al programma, e questa sera dovrebbe essere ospite in studio. 

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