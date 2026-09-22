Di Battista, diffuso video: "Sto sempre meglio. Torno prestissimo"

Dopo il malore che lo ha colto mentre era a Cuba, dove è stato ricoverato e operato prima di tornare in Italia, lex M5s ha diffuso un filmato in cui ha rassicura sulle sue condizioni: "Sto bene e ogni giorno mi sento meglio"

Camicia celeste, eloquio fluente, capelli ancora cortissimi con l’inquadratura che non nasconde la cicatrice dell’operazione alla sommità della fronte. Dopo il malore che lo aveva colto durante un viaggio a Cuba, dove ha subito un intervento alla testa, Alessandro Di Battista si riprensenta al pubblico in un breve video trasmesso in apertura della puntata di "diMartedì" dove spiega che sta bene, "sempre meglio e tornerò prestissimo perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba". E proprio sulla condizione dell'isola caraibica, Di Battista dice di voler raccontare "questo assedio medievale che sta subendo Cuba e il popolo cubano, a opera degli Stati Uniti d’America". "Anche oggi Trump ha detto frasi da bullo, è indecoroso", attacca l'ex parlamentare spiegando che prendere posizione "è qualcosa che mi va di fare ancora di più, perché non è retorica ma a me i medici cubani hanno salvato la vita". Di Battista non ha mancato di ringraziare anche alla comunità della trasmissione di La7 che gli ha fatto sentire la vicinanza con una quantità di messaggi: "Ogni giorno mi sento meglio, avremo tempo di parlare di tanti argomenti", ha ribadito nel suo messaggio.