Si attende ora di capire se verrà fatta denuncia e se la Procura ravennate deciderà per un'eventuale apertura di un fascicolo per divulgazione di materiale pornografico finalizzata all'adescamento di minorenni
Un professore 60enne di una scuola superiore di Ravenna avrebbe inviato domenica scorsa, nelle chat dei suoi studenti, alcune foto ritraenti le sue parti intime. Le foto sarebbero poi state cancellate ma i ragazzi avrebbero avuto il tempo di scaricarla e mostrarla poi ai loro genitori. Da lì sarebbe scattato l'allarme.
Il professore chiede scusa, la preside valuta denuncia
La dirigenza scolastica, che ha incontrato famiglie e docenti, è stata messa al corrente dell'episodio e a breve potrebbe formalmente comunicarlo alla Procura ravennate, con conseguente eventuale apertura di un fascicolo per divulgazione di materiale pornografico finalizzata all'adescamento di minorenni. Tra le ipotesi, non si può escludere il gesto accidentale.