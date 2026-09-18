Ronaldo compie 50 anni, carriera e vittorie del Fenomeno brasiliano

Spegne 50 candeline il fuoriclasse brasiliano, l'uomo che più di tutti, prima di Messi e Cr7, ha saputo avvicinarsi al mito di Pelé e Maradona. Una carriera folgorante con l'approdo in Europa e il dominio al Barcellona prima del trasferimento da record all'Inter, col Pallone d'Oro e i darammatici infortuni. Poi il Mondiale vinto, i successi col Real dei Galácticos e il ritorno a Milano in maglia rossonera. Fino al crepuscolo in. Brasile, dove soltanto O'Rey è stato più amato di lui. La fotostoria