Iran, Axios: Trump terrà martedì colloqui con i leader del Golfo. LIVE

Gli iraniani chiamano per dire di voler fare un accordo. E' quello che ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo comizio in North Carolina. "Quella guerra? Quella guerra finira' molto presto. Vedremo. Trump aveva ragione su tutto. Vedrete. Sono stati decimati. E vogliono cosi' disperatamente raggiungere un accordo che telefonano e dicono: 'vogliamo fare un accordo'", ha detto.