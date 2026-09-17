Iran, Axios: Trump terrà martedì colloqui con i leader del Golfo. LIVE

Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, martedì prossimo, per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios. È salito ad almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, il bilancio del crollo di un edificio di 6 piani - precedentemente danneggiato da attacchi israeliani - nella città di Gaza. Gli Houthi hanno rivendicato l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib
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Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, martedì prossimo, per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios. È salito ad almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, il bilancio del crollo di un edificio di sei piani - precedentemente danneggiato da attacchi israeliani - nella città di Gaza. Lo hanno riferito i soccorritori palestinesi. Gli Houthi hanno rivendicato l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib, dopo aver smentito il lancio di un drone contro la città santa della Mecca, definendo "una menzogna" l'accusa mossa dall'Arabia Saudita.
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Libano, media: "Attacchi aerei israeliani nel sud"
Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di al-Mansouri e Majdel Zoun e le valli adiacenti, mentre all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Hujeir, vicino al villaggio di Qabrikha, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. Qabrikha è un villaggio situato nel governatorato di Nabatieh, nel Libano meridionale, a circa 10-12 km a est della città costiera di Tiro.
Mahsa Amini, 4 anni dopo l'uccisione: dati, testimonianze, proteste
Quattro anni fa l'uccisione della giovane, morta in custodia della polizia iraniana per una presunta violazione delle regole sul velo, scatenò enormi proteste sia nel Paese che all’estero. Cosa resta oggi del movimento Donna, Vita, Libertà?
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Iran, prezzi del petrolio in calo: Brent a 104,59 dollari al barile
I prezzi del petrolio hanno proseguito la discesa nelle prime contrattazioni di giovedì, accentuando le perdite registrate nella seduta precedente. Alle 00:49 GMT, i futures sul greggio Brent sono scesi di 1,24 dollari Usa (l'1,2%) attestandosi a 104,59 dollari al barile, mentre i futures sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) hanno perso 1,14 dollari (l'1,1%), scendendo a 101,29 dollari al barile. Entrambi i benchmark avevano registrato un calo di circa 3 dollari al barile alla chiusura delle contrattazioni di mercoledì.
Usa negano visto ad Abbas: non sarà in presenza ad Assemblea Generale Onu
Il presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, non potrà recarsi a New York e partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà la prossima settimana, dopo che gli Stati Uniti gli hanno nuovamente negato il visto d'ingresso nel Paese. Lo ha confermato all'agenzia di stampa Afp una fonte a conoscenza dei dettagli. In precedenza, il Dipartimento di Stato aveva annunciato ufficialmente un'estensione delle sanzioni sui visti contro alti funzionari dell'Autorità Palestinese e membri dell'Olp, sostenendo che continuano a non rispettare gli impegni presi con Washington. Il nome di Abbas non è stato menzionato nell'annuncio ufficiale del Dipartimento di Stato.
Iran, Trump: loro vogliono l'accordo a tutti i costi
Gli iraniani chiamano per dire di voler fare un accordo. E' quello che ha sostenuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo comizio in North Carolina. "Quella guerra? Quella guerra finira' molto presto. Vedremo. Trump aveva ragione su tutto. Vedrete. Sono stati decimati. E vogliono cosi' disperatamente raggiungere un accordo che telefonano e dicono: 'vogliamo fare un accordo'", ha detto.
Axios, Trump terrà martedì colloqui sull'Iran con i leader del Golfo
Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, martedì prossimo, per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios che, secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post-bellica, mentre il presidente Usa e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il "giorno dopo", la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici.