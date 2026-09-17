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Guerra Iran, Axios: Trump terrà martedì colloqui con i leader del Golfo. LIVE

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Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, martedì prossimo, per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios. È salito ad almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, il bilancio del  crollo di un edificio di 6 piani - precedentemente danneggiato da attacchi israeliani - nella città di Gaza. Gli Houthi hanno rivendicato l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib

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Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, martedì prossimo, per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios. È salito ad almeno 21 morti, tra cui 12 bambini, il bilancio del crollo di un edificio di sei piani - precedentemente danneggiato da attacchi israeliani - nella città di Gaza. Lo hanno riferito i soccorritori palestinesi. Gli Houthi hanno rivendicato l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib, dopo aver smentito il lancio di un drone contro la città santa della Mecca, definendo "una menzogna" l'accusa mossa dall'Arabia Saudita.

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Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi  meridionali di al-Mansouri e Majdel Zoun e le valli adiacenti, mentre  all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici  verso la zona di Wadi al-Hujeir, vicino al villaggio di Qabrikha,  secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese.  Qabrikha è un villaggio situato nel governatorato di Nabatieh, nel  Libano meridionale, a circa 10-12 km a est della città costiera di Tiro.

Mahsa Amini, 4 anni dopo l'uccisione: dati, testimonianze, proteste

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Iran, prezzi del petrolio in calo: Brent a 104,59 dollari al barile

I prezzi del petrolio hanno proseguito la discesa nelle prime  contrattazioni di giovedì, accentuando le perdite registrate nella  seduta precedente. Alle 00:49  GMT, i futures sul greggio Brent sono scesi di 1,24 dollari Usa (l'1,2%)  attestandosi a 104,59 dollari al barile, mentre i futures sul greggio  statunitense West Texas Intermediate (WTI) hanno perso 1,14 dollari  (l'1,1%), scendendo a 101,29 dollari al barile. Entrambi i benchmark avevano registrato un calo di circa 3 dollari al barile alla chiusura delle contrattazioni di mercoledì.

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Axios, Trump terrà martedì colloqui sull'Iran con i leader del Golfo

Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, martedì prossimo, per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios che, secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post-bellica, mentre il presidente Usa e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il "giorno dopo", la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici.

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