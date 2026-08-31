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Stallo militare e diplomatico in Iran. E gli Usa sono sempre più soli

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

A sei mesi dall’inizio della guerra, Usa e Iran sono intrappolati nell'immobilismo: Washington non può permettersi un’escalation, ma la diplomazia è ferma. E con Oman e Qatar da soli nelle trattative dirette con l'Iran, cresce l'isolamento di Washington nella regione

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