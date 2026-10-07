Francia, studenti in rivolta, licei chiusi e governo in allerta. LIVE

La scuola non c'entra: "Quanto sta accadendo in Francia è nientemeno che un'immigrazione di massa fuori controllo. Si tratta dell'Islam che vuole prendere il sopravvento su un Paese un tempo grande". Donald Trump entra a gamba tesa su Parigi e sulle proteste studentesche che stanno agitando le strade di tutta la Francia. E l'attacco frontale è solo l'ultimo di una lunga serie di affondi contro l'Europa, accusata a più riprese di rinunciare ai suoi valori fondamentali, quelli condivisi con gli Stati Uniti, e di favorire un'immigrazione incontrollata. Una posizione che va di pari passo con le lodi sempre più frequenti che il tycoon rivolge invece a quei partiti di estrema destra che in Europa avanzano in diversi Paesi, a partire dall'AfD in Germania. Un atteggiamento che Trump sfrutta a uso e consumo interno, in vista delle midterm, ma anche per esercitare la sua influenza Oltreoceano, in vista delle elezioni che nei prossimi mesi interesseranno gran parte dell'Europa. Che i rapporti fra Trump e il Vecchio Continente non siano dei migliori è chiaro ormai da tempo. Nell'ultima versione della National Security Strategy la Casa Bianca ha messo nero su bianco che se l'Europa non cambia rischia la "reale prospettiva di veder cancellata la propria civiltà". Dalla Nato all'Ucraina passando per i dazi, i fronti di tensione sono dunque molteplici.