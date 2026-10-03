Protesta studenti in Francia, verso la mobilitazione anche in Italia

Le proteste sono sfociate poi in incidenti ed episodi di tensione e violenza. Incendi, lancio di oggetti contro la polizia, danneggiamenti e scontri si sono verificati in diverse città, tra cui Nantes, Strasburgo, Le Havre, Marsiglia e Tolosa. Alcuni istituti sono stati danneggiati e in diversi casi sono intervenuti i vigili del fuoco. Nelle scorse ore a Parigi un'auto della polizia è stata bersaglio di lancio di sassi e oggetti, mentre un tram è stato preso di mira mentre stava circolando. Il ministro dell'Istruzione francese Édouard Geffray ha definito “legittime” le ragioni iniziali della protesta, sostenendo però che il movimento è stato in seguito infiltrato o strumentalizzato da gruppi politici radicali.