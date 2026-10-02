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Proteste Francia, danni in centinaia di scuole. Il ministro: "Paghino i genitori". FOTO

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©IPA/Fotogramma

Oggi il titolare dell’Istruzione, Edouard Geffray, incontra le associazioni degli studenti e dei genitori. Fra i 65 dipendenti scolastici rimasti feriti ci sono 40 presidi. Dall'inizio del movimento, circa 2.000 persone sono state fermate, di cui il 90% minorenni. Secondo gli uffici del premier Lecornu vi è una "valutazione condivisa dai servizi di intelligence sull'origine del movimento", che sarebbe una "manovra orchestrata dalla France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra"

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