San Giovanni Rotondo, fondazione padre Pio licenzia 38 dipendenti

Un fulmine a ciel sereno per le organizzazioni sindacali. Filcams e Fisascat Cisl di Foggia hanno chiesto un immediato confronto di verifica ed esame su quanto dichiarato dalla Fondazione, riservandosi di attuare tutte le procedure politico-sindacali e di mobilitazione in difesa dell'occupazione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Proceduta di licenziamento collettivo per 38 dipendenti inquadrati con il contratto sacristi e addetti all’accoglienza e al servizio d’ordine. Al centro della vertenza la Fondazione San Pio da Pietralcina che adduce la drastica decisione “all'impatto economico che deriva dall'aumento dei costi del personale da sostenere per il rinnovo del CCNL Sacristi 2026-2029, unito a una presunta contrazione dei flussi di pellegrini”. Sempre meno fedeli, dunque, per Padre Pio alla base della decisione. Un calo che ha già costretto a chiudere diversi negozi laddove molti degli incassi del luogo di culto a San Giovanni Rotondo si basano proprio sulle offerte e sugli acquisti di articoli sacri e souvenir devozionali.

I sindacati Un fulmine a ciel sereno per le organizzazioni sindacali. Filcams e Fisascat Cisl di Foggia hanno chiesto un immediato confronto di verifica ed esame su quanto dichiarato dalla Fondazione, riservandosi di attuare tutte le procedure politico-sindacali e di mobilitazione in difesa dell'occupazione. “Esprimiamo la più ferma e totale contrarietà all'apertura della procedura di licenziamento collettivo dalla Fondazione San Pio da Pietrelcina di San Giovanni Rotondo”, affermano i segretari generali Pierluigi Di Stasio (Filcams) e Antonio Farino (Fisascat). “La procedura, formalizzata il 24 settembre 2026 a tarda sera – spiegano - coinvolge 38 dipendenti su 89 totali della forza lavoro impiegata nei servizi chiave legati alla vita del Santuario". Vedi anche A San Giovanni Rotondo un robot che aiuta a camminare