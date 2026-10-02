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Tivoli, scoperta rete criminale dedita allo spaccio ed estorsioni

Cronaca

 Le indagini hanno svelato una complessa e violenta rete criminale dedita allo spaccio di cocaina e crack tra San Cesareo, Palestrina, Zagarolo e Poli

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Una complessa e violenta rete criminale dedita allo spaccio H24 di cocaina e crack tra San Cesareo, Palestrina, Zagarolo e Poli. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Palestrina che, su disposizione della procura di Tivoli, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di diversi soggetti accusati, a vario titolo, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, sequestro di persona, rapina, atti persecutori e detenzione illecita di ordigni esplosivi ed armi. 

Le indagini

Tra i provvedimenti, 5 custodie cautelari in carcere, una misura degli arresti domiciliari e un obbligo di dimora nel comune di residenza. Contestualmente sono stati notificati ed eseguiti decreti di perquisizione locale, personale e informatica nei confronti di 14 indagati. Le indagini hanno portato alla luce estorsioni e violenze volte a costringere le vittime ad attivare carte di credito utilizzate per truffe, ritorsioni mediante ordigni esplosivi e incendi, nonché un tentato omicidio a colpi di fucile per il controllo del territorio.

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