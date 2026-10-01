Rabbino aggredito a Milano, Piantedosi: "Rimpatriati i responsabili"

L'annuncio su X del ministro dell'Interno: "Non c'è spazio nel nostro Paese per odio e violenza e nessun gesto di antisemitismo verrà mai tollerato"

"Sono stati rimpatriati due cittadini stranieri che, insieme a un terzo soggetto, avevano aggredito a Milano, presso la fermata di un autobus, il rabbino capo della Sinagoga di Via Soderini". Ad annunciarlo con un post su X è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Non c'è spazio nel nostro Paese per odio e violenza e nessun gesto di antisemitismo verrà mai tollerato", ha aggiunto.