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Rabbino aggredito a Milano, Piantedosi: "Rimpatriati i responsabili"

Cronaca

L'annuncio su X del ministro dell'Interno: "Non c'è spazio nel nostro Paese per odio e violenza e nessun gesto di antisemitismo verrà mai tollerato"

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"Sono stati rimpatriati due cittadini stranieri che, insieme a un terzo soggetto, avevano aggredito a Milano, presso la fermata di un autobus, il rabbino capo della Sinagoga di Via Soderini". Ad annunciarlo con un post su X è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Non c'è spazio nel nostro Paese per odio e violenza e nessun gesto di antisemitismo verrà mai tollerato", ha aggiunto.

Il commento del presidente della Comunità ebraica di Milano

Il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, ha commentato l'annuncio all'Adnkronos: "Bellissima notizia", ha detto. Alla domanda su cosa si auguri adesso, Meghnagi afferma: "Auspico che questa linea sarà adottata anche in futuro per tutte le violenze che accadono e che venga approvato il Ddl contro l'antisemitismo alla Camera, una vittoria della democrazia", conclude. 

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