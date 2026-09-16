Milano, rabbino 60enne picchiato ed insultato alla fermata del bus

L'aggressione è avvenuta nel quartiere di Bande Nere. A denunciare l'episodio è stato Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica del capoluogo lombardo: "Mi vergogno del mio Paese", ha commentato
Un rabbino di circa 60 anni è stato picchiato e insultato, a Milano, da tre uomini mentre stava aspettando il bus. E' successo nel quartiere di Bande Nere. A denunciare l'episodio è stato Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano.
La testimonianza
"Una cosa così violenta non è mai successa. Lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso. Da quello che mi hanno riferito si tratterebbe di tre persone di origine araba", ha riferito all'agenzia Ansa Meghnagi. La polizia, già al lavoro per indagare su quanto accaduto dopo la denuncia del rabbino, avrebbe individuato gli autori dell'aggressione.
Lo sfogo del presidente della comunità ebraica di Milano
"Mi vergogno del mio Paese se posso dirlo", ha poi commentato ancora il presidente della comunità ebraica di Milano. "Mi vergogno per quello che sta succedendo - ha aggiunto -, adesso è facile dire che quei tre uomini verrano presi dalle forze dell'ordine ma quanto possono stare in giro per controllare che queste cose non accadano?". Il rabbino colpito, ha concluos, "aspettava solo il bus e lo hanno riconosciuto da come era vestito".