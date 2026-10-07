Meteo, le prime proiezioni per l'inverno 2026-2027: sarà senza neve?

Meteo, dalle temperature alle nevicate: le prime proiezioni per l'inverno 2026-2027Cronaca
Introduzione
In Europa nella stagione invernale che sta per arrivare, secondo i primi modelli disponibili (e quindi non ancora altamente affidabili), le temperature medie potrebbero essere superiori alla norma. Previsti anche scenari di forte variabilità (LE PREVISIONI METEO).
Quello che devi sapere
Le previsioni: temperature in aumento, piogge e neve in quota
Secondo le proiezioni stagionali del Centro Europeo (all'interno del programma Copernicus C3S) ci potranno essere prevalentemente tre fenomeni nell’inverno europeo.
Il primo è quello che vede ampie porzioni del bacino del Mediterraneo e dell'Europa centro-meridionale con una probabilità elevata di registrare temperature medie di +0.5 °C e fino a +1.5 °C sopra la media.
Ci potrebbe poi essere una frequente attività delle depressioni atlantiche, in grado di provocare fasi piovose e relativamente miti sul comparto occidentale europeo e sull'Italia.
Infine, la neve potrebbe concentrarsi in quota: il campo termico generalmente sopra le medie potrebbe far sì che le precipitazioni nevose riguardino le quote medio-alte alpine e appenniniche. In questo scenario si ridurrebbe quindi la probabilità di nevicate in pianura.
Per approfondire:
Previsioni del meteo, tornano maltempo e piogge sull'Italia. Ecco quando e dove
L'influenza di El Niño
Come spiega ilmeteo.it, i meteorologi analizzano anche gli indici descrittivi dello stato degli oceani e dell'atmosfera. L'andamento dell'indice ENSO (El Niño) nel Pacifico equatoriale gioca un ruolo indiretto, ma comunque significativo, sulla circolazione emisferica. E, anche se El Niño - il fenomeno legato al riscaldamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico dell’area tropicale - non ha un impatto univoco sul Mediterraneo, la sua interazione con la circolazione generale tende ad aumentare la probabilità di "blocchi di alta pressione" alle alte latitudini (tra Groenlandia e Scandinavia), capaci di deviare le correnti fredde verso le basse latitudini europee.
Per approfondire:
Estate 2026 la più calda di sempre in Europa occidentale: i dati Copernicus
Il freddo
Per quanto riguarda il freddo, invece, l’elemento chiave per determinare eventuali fasi di temperature gelide durante l’inverno rimane il comportamento del Vortice Polare Stratosferico (VPS). Ilmeteo.it spiega che, attorno ai 10-50 km di altitudine, una struttura ciclonica stabile trattiene l'aria gelida all'interno del Circolo Polare Artico. Quando questo vortice subisce disturbi da parte delle onde troposferiche (cioè dello strato più basso dell'atmosfera terrestre), si possono verificare alcune conseguenze che possono portare nuclei di aria gelida verso l’Europa meridionale.
I recenti studi e le nevicate
Già a inizio settembre, del resto, era emerso come, dopo un'estate da record con ondate di calore intense e prolungate, il fenomeno del Super El Niño avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti anche nel corso della stagione più fredda dell'anno. In particolare, un recente articolo del meteorologo sloveno Andrej Flis, pubblicato sul portale Severe Weather Europe, sostiene che il riscaldamento delle acque che si sta intensificando nell'Oceano Pacifico potrebbe ridisegnare le nevicate invernali con un allargamento della forbice tra Canada, Stati Uniti e Europa.
Di conseguenza, nel prossimo inverno non sono da escludere nevicate di eccezionale intensità soprattutto in Nord America dove gli eventi associati a El Niño si verificano più di frequente. Situazione opposta in Europa con le previsioni che indicano una scarsità di precipitazioni nevose nella maggior parte del continente. Ma fanno eccezione le zone di alta quota delle Alpi.
Cosa aspettarsi in Italia
Per gli esperti, al momento, la sintesi scientifica delle proiezioni per l’inverno 2026-2027 suggerisce quindi un quadro molto variabile, anche in Italia. Se è vero che il prossimo inverno potrebbe registrare statisticamente temperature a +1°C sopra la media, è vero anche che rimane la possibilità di assistere comunque a 10-15 giorni di gelo e anche a nevicate.
Per approfondire:
Su Sky Insider: Lo studio dei cambiamenti climatici nell'era dell'IA