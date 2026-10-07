Meteo, le prime proiezioni per l'inverno 2026-2027: sarà senza neve?

Già a inizio settembre, del resto, era emerso come, dopo un'estate da record con ondate di calore intense e prolungate, il fenomeno del Super El Niño avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti anche nel corso della stagione più fredda dell'anno. In particolare, un recente articolo del meteorologo sloveno Andrej Flis, pubblicato sul portale Severe Weather Europe, sostiene che il riscaldamento delle acque che si sta intensificando nell'Oceano Pacifico potrebbe ridisegnare le nevicate invernali con un allargamento della forbice tra Canada, Stati Uniti e Europa.

Di conseguenza, nel prossimo inverno non sono da escludere nevicate di eccezionale intensità soprattutto in Nord America dove gli eventi associati a El Niño si verificano più di frequente. Situazione opposta in Europa con le previsioni che indicano una scarsità di precipitazioni nevose nella maggior parte del continente. Ma fanno eccezione le zone di alta quota delle Alpi.