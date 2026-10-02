L’estate europea 2026 è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi. Lo afferma Copernicus precisando che ci sono state ondate di calore estreme e condizioni di secco che hanno colpito il 52% del continente Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Secondo un rapporto pubblicato dal Servizi Copernicus per il cambiamento climatico, questa stagione è diventata la più calda mai registrata in Europa occidentale, superando l'estate del 2003. La temperatura media ha raggiunto i 21,7° C (71 F), 2,5° C al di sopra della media del periodo 1991-2020. In tutto il continente, dal Portogallo all'Ucraina e dalla Grecia alla Svezia, è stata la terza estate più calda mai registrata.

Caldo e siccità "Le conseguenze si sono estese ben oltre i record di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana", ha affermato Samantha Burgess, climatologa presso il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. "Con il continuo riscaldamento del clima, eventi come questi sottolineano l'importanza di rafforzare la resilienza ai rischi climatici sempre più interconnessi". La combinazione di caldo estremo, siccità e incendi si è rivelata particolarmente dannosa. Secondo il rapporto, quest'estate le temperature superficiali del mare in Europa hanno raggiunto livelli record, mentre i fiumi del continente hanno registrato le portate estive piu' basse degli ultimi 30 anni. Il caldo e la siccità diffusa hanno contribuito alla rapida propagazione degli incendi. Approfondimento Kadis: "Oceani sono il più importante regolatore del clima"

Lo stress termico Lo stress termico, un indicatore di come i diversi ambienti termici influenzino il corpo umano, esponendo le persone a gravi rischi per la salute, tra cui il colpo di calore, è stato diffuso in tutta Europa, poiché il 52% del continente ha subito condizioni di intensità pari o superiore a “molto forti” entro la fine della stagione, corrispondenti a temperature percepite di 38 gradi centigradi o superiori.

Fiume Stura in secca a Torino - ©Ansa