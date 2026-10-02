L’estate europea 2026 è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi. Lo afferma Copernicus precisando che ci sono state ondate di calore estreme e condizioni di secco che hanno colpito il 52% del continente
Secondo un rapporto pubblicato dal Servizi Copernicus per il cambiamento climatico, questa stagione è diventata la più calda mai registrata in Europa occidentale, superando l'estate del 2003. La temperatura media ha raggiunto i 21,7° C (71 F), 2,5° C al di sopra della media del periodo 1991-2020. In tutto il continente, dal Portogallo all'Ucraina e dalla Grecia alla Svezia, è stata la terza estate più calda mai registrata.
Caldo e siccità
"Le conseguenze si sono estese ben oltre i record di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana", ha affermato Samantha Burgess, climatologa presso il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. "Con il continuo riscaldamento del clima, eventi come questi sottolineano l'importanza di rafforzare la resilienza ai rischi climatici sempre più interconnessi". La combinazione di caldo estremo, siccità e incendi si è rivelata particolarmente dannosa. Secondo il rapporto, quest'estate le temperature superficiali del mare in Europa hanno raggiunto livelli record, mentre i fiumi del continente hanno registrato le portate estive piu' basse degli ultimi 30 anni. Il caldo e la siccità diffusa hanno contribuito alla rapida propagazione degli incendi.
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Lo stress termico
Lo stress termico, un indicatore di come i diversi ambienti termici influenzino il corpo umano, esponendo le persone a gravi rischi per la salute, tra cui il colpo di calore, è stato diffuso in tutta Europa, poiché il 52% del continente ha subito condizioni di intensità pari o superiore a “molto forti” entro la fine della stagione, corrispondenti a temperature percepite di 38 gradi centigradi o superiori.
L'estate più calda mai registrata nell'Europa Occidentale
Il caldo persistente ed eccezionale in tutta Europa ha fatto si che questa fosse la terza estate più calda mai registrata nel continente e la più calda mai registrata nell’Europa occidentale. Le condizioni estive sono arrivate particolarmente presto in alcune parti del continente, con la prima grande ondata di caldo che ha colpito ampie zone dell’Europa occidentale alla fine di maggio, e condizioni di caldo eccezionale persistenti per tutta l’estate.