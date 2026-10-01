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Concorso "Fat Bear Week": Backpack è l'orso più grasso dell'Alaska

Ambiente
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Quest'anno erano 16 gli orsi in gara, impegnati in una serie di sfide a eliminazione diretta. A decretare i vincitori è stato il pubblico, attraverso le votazioni online sul sito ufficiale della competizione. Backpack ha ottenuto 103.334 voti, vincendo su tutti gli avversari

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Ha 20 anni, si chiama Backpack ed è stato incoronato l’orso più grasso dell'Alaska. Si è appena conclusa la “Fat Bear Week” l'appuntamento che ogni anno celebra gli orsi bruni del Parco nazionale di Katmai, in Alaska, impegnati durante l'estate ad accumulare più peso possibile in vista del lungo inverno e quindi del letargo. 

La ‘Fat Bear Week’ è un torneo online 

La Fat Bear Week è nata nel 2014 come iniziativa interattiva per informare il pubblico sugli orsi bruni, i cugini costieri dei grizzly. ll concorso, giunto alla sua dodicesima edizione, celebra la resilienza dei 2.200 orsi bruni che vivono nella riserva situata sulla Penisola dell'Alaska, che si estende verso le Isole Aleutine.L'evento di quest'anno vede protagonisti 16 orsi che si sfidano in un torneo a eliminazione diretta. Le votazioni avvengono online sul sito www.fatbearweek.org . Il pubblico può osservare gli orsi tramite le telecamere in diretta streaming di Explore.org prima di scegliere il proprio preferito. Backpack ha ottenuto 103.334 voti, vincendo su tutti gli avversari.

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Il vincitore

Backpack ha 20 anni e vive lungo il Brooks River e il suo peso esatto non è stato reso noto. Il suo nome è legato a un'abitudine di quando era cucciolo: era solito arrampicarsi sulla schiena della madre Holly, che lo trasportava proprio come uno zaino, infatti ‘backpack’ in inglese. Holly aveva già vinto il titolo di ‘più grassa’ nel 2019.

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Il grasso per gli orsi rappresenta una forma di sopravvivenza

Di norma, gli orsi bruni maschi adulti pesano tra i 270 e i 410 kg (600-900 libbre); tuttavia, dopo essersi nutriti di enormi quantità di salmone prima del letargo, i maschi più grandi possono superare i 450 kg (1.000 libbre). Le femmine sono circa un terzo più piccole. Durante il letargo invernale, gli orsi non mangiano né bevono e perdono un terzo del loro peso corporeo.

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