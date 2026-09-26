Nucleare in Italia, dai reattori all’uranio: i nodi da risolvere

Nucleare in Italia, dalle aree per i reattori fino all'uranio: i problemi da risolvere
Secondo i piani del governo Meloni, i piccoli reattori che riporteranno il nucleare nel nostro Paese dovrebbero entrare in funzione tra il 2033 e il 2034. Dai territori che li ospiteranno, fino ai fondi necessari e al combustibile per farli funzionare, sono però molti i punti ancora da chiarire. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 andata in onda il 25 settembre
- Quanto sarà difficile il percorso dell’Italia per stabilire dove collocare i reattori nucleari che dovrebbero entrare in funzione tra il 2033 e il 2034? La strada che abbiamo davanti è molto accidentata: secondo le previsioni del governo serviranno decine di reattori, ma bisogna ancora trovare le numerose aree che li ospiteranno. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 25 settembre.
- Molte zone d’Italia, a causa delle loro caratteristiche geomorfologiche, saranno escluse a priori. La scelta non potrà ricadere sui territori a rischio sismico, rischio alluvione, rischio frane, rischio vulcanico e rischio siccità, come nemmeno su quelli ad alta densità abitativa.
- Già prendendo in esame solamente il rischio sismico e quello idrogeologico, se si guarda alle mappe dell'ISPRA (l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), le aree escluse nel nostro Paese non sono certo poche.
- C’è poi un’altra questione. Per un grande numero dei nuovi reattori su cui punta l’Italia – gli SMR, Small Modular Reactor – servirà l’uranio fortemente arricchito. Al momento, però, l'uranio non c'è: la maggior parte di quello disponibile è a basso arricchimento. Potrebbe essere quindi necessario farlo in Europa, o anche in Italia.
- E poi c'è il tema dei fondi: il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin si augura che i privati siano interessati a investire. Ma che cosa succede nel resto del mondo? Escludendo Russia e Cina, in tutti gli altri casi i nuovi reattori SMR sono stati finanziati per due terzi da fondi pubblici.
- Prendendo ad esempio il Canada, dove si trova l'unico reattore SMR già effettivamente in costruzione, i finanziamenti vengono praticamente del tutto (cioè per il 97%) dalle casse statali.