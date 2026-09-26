Nucleare in Italia, dai reattori all’uranio: i nodi da risolvere

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Nucleare in Italia, dalle aree per i reattori fino all'uranio: i problemi da risolvere

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Ansa/Sky TG24

Secondo i piani del governo Meloni, i piccoli reattori che riporteranno il nucleare nel nostro Paese dovrebbero entrare in funzione tra il 2033 e il 2034. Dai territori che li ospiteranno, fino ai fondi necessari e al combustibile per farli funzionare, sono però molti i punti ancora da chiarire. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 andata in onda il 25 settembre

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