Nucleare in Italia, dai reattori all’uranio: i nodi da risolvere

Secondo i piani del governo Meloni, i piccoli reattori che riporteranno il nucleare nel nostro Paese dovrebbero entrare in funzione tra il 2033 e il 2034. Dai territori che li ospiteranno, fino ai fondi necessari e al combustibile per farli funzionare, sono però molti i punti ancora da chiarire. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 andata in onda il 25 settembre