La fioritura del Pian Grande si mostra quest'anno con una veste diversa: prevale il rosso dei papaveri mentre le altre specie sono state compromesse da siccità e caldo precoce. Agricoltori e visitatori segnalano fiori "bruciati" e una tavolozza attenuata rispetto agli anni passati. Anche le coltivazioni di lenticchia risultano penalizzate dal clima anomalo