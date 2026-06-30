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Perché quest'anno la fioritura di Castelluccio di Norcia è più rossa. FOTO

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La fioritura del Pian Grande si mostra quest'anno con una veste diversa: prevale il rosso dei papaveri mentre le altre specie sono state compromesse da siccità e caldo precoce. Agricoltori e visitatori segnalano fiori "bruciati" e una tavolozza attenuata rispetto agli anni passati. Anche le coltivazioni di lenticchia risultano penalizzate dal clima anomalo

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