Dalla vipera al ragno violino: gli animali più pericolosi in Italia

Dalla vipera del corno al ragno violino: gli animali più pericolosi in Italia
Possono essere di dimensioni più o meno grandi, a volte quasi invisibili a occhio nudo, spesso difficili da evitare. Quasi mai attaccano l'uomo ma i loro morsi e le loro punture possono avere effetti nocivi
- Possono essere piccoli o grandi, vivere in mare o volare in cielo, essere velenosi o portare malattie. Sono zanzare, zecche, meduse, gli animali potenzialmente nocivi per l'uomo, non sempre semplici da evitare, a volte persino difficili da vedere. Eccone una selezione
- La vipera del corno è un serpente velenoso che può arrivare a sfiorare il metro di lunghezza, diffuso in particolar modo nel Nord Est, tra Friulia Venezia Giulia e nelle province di Belluno e Bolzano. Pur non essendo un animale particolarmente aggressivo e attaccando solo quando si sente minacciata, la vipera del corno ha un veleno capace di danneggiare il sistema nervoso e i globuli rossi della vittima, arrivando in rarissimi casi a poter risultare letale.
- Tra i ragni più noti presenti in Italia c’è il ragno violino, il cui moro è particolarmente insidioso per il fatto di non provocare dolore nell’immediato e mostrare i suoi effetti solo a distanza di tempo. In un caso su tre il suo morso può generare un edema e un’ulcera necrotica. In ogni caso rimane un animale timido, che preferisce la fuga al morso e che può attaccare solo se si trova schiacciato, per esempio all’interno di una scarpa o tra i vestiti.
- La vedova nera, considerato tra i ragni più velenosi al mondo, ma la sottospecie presente in Italia, il Latrodectus tredecimguttatus, è meno letale della parente americana, sebbene il suo morso possa, in rari casi, portare alla morte. Fondamentale comunque il ricorso al pronto soccorso e all’uso dell’antidoto.
- La tracina vipera è un pesce diffuso sui fondali sabbiosi del Mediterraneo. Il suo dorso è dotato di una pinna formata da 5-6 raggi-spine cavi collegati a una ghiandola velenifera. Il suo veleno colpisce il sistema nervoso e i globuli rossi e la sua puntura provoca un dolore intenso che tende ad acuirsi col passare del tempo. Nonostante questo, gli effetti non sono particolarmente gravi se il contatto avviene col piede o la mano ma possono risultare peggiori se a essere colpiti sono punti più delicati e vitali.
- La Physalia physalis, o caravella portoghese, assomiglia a una medusa ma è in realtà un’aggregazione di zooidi collegati fisiologicamente e interdipendenti tra loro. I suoi tentacoli possiedono oltre 10 tipi di veleno capace di paralizzare e uccidere piccoli pesci. Nell’uomo la sua puntura provoca un dolore forte per circa un’ora e piaghe che durano due o tre giorni. In rari casi possono verificarsi effetti più gravi quali shock anafilattico, febbre e disturbi alle funzioni cardiache e polmonari, potendo risultare persino letale.
- Il vermocane, anche detto verme di fuoco, è un verme marino, un anellide dotato di setole urticanti che, in caso di minaccia ma anche per un contatto involontario, possono iniettare tossine nell’uomo. Il suo contatto è doloroso ma non letale. Per rimuovere le setole può essere utile usare del nastro adesivo, mentre per alleviare il dolore si può applicare sulla zona toccata dell’alcol denaturato.
- Aracnide, la zecca dei boschi è un animale di dimensioni piuttosto ridotte, un parassita ematofago che si attacca al corpo dell’organismo ospitante per nutrirsi del suo sangue. Particolarmente complessa da rimuovere, la zecca dei boschi è un vettore di agenti patogeni e principale responsabile della trasmissione della malattia di Lyme, rappresentando un rischio particolarmente alto nelle regioni di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna.
- Le zanzare, è piuttosto noto, sono gli animali responsabili del maggior numero di morti umane nella storia (dopo l’uomo stesso, naturalmente). Il motivo è da ricercarsi nella loro natura di vettori biologici, capaci di trasportare agenti patogeni e trasferirli da un organismo all’altro attraverso il sangue succhiato. La zanzara tigre, in particolare, può portare con sé i virus dengue, chikungunya, zika e della febbre gialla. In Italia è stata responsabile di diverse epidemie nel corso degli ultimi 20 anni.
- Le api e le vespe sono insetti dotati di pungiglione le cui punture provocano dolore intenso e, in casi di reazioni anafilattiche, possono persino portare alla morte. Tra questi, il più grande è il calabrone, che può raggiungere i 35 mm di lunghezza per le regine e i 20, 25 mm per maschi e operaie. Il calabrone tende a evitare l’uomo ma se messo alle strette può risultare aggressivo e pungere, talvolta anche attaccando in gruppo.
- La pelagia noctiluca, o medusa luminosa, è uno degli abitanti più insidiosi del Mar Mediterraneo. I suoi tentacoli possiedono un veleno urticante che contiene neurotossine e istamina. Sebbene non sia mortale, il contatto con gli stessi provoca un dolore molto intenso e lesioni cutanee, richiedendo l’intervento medico.