Dalla vipera al ragno violino: gli animali più pericolosi in Italia

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Dalla vipera del corno al ragno violino: gli animali più pericolosi in Italia

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Possono essere di dimensioni più o meno grandi, a volte quasi invisibili a occhio nudo, spesso difficili da evitare. Quasi mai attaccano l'uomo ma i loro morsi e le loro punture possono avere effetti nocivi

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