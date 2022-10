Ragno violino: come riconoscerlo e i sintomi del morso. FOTO

3/12 Wikicommons

Come spiega Aracnofilia - Associazione italiana di Aracnologia, il ragno violino "è tipico della fauna mediterranea, che in Italia è normalmente presente da sempre sia in natura, dove il clima è più favorevole, sia nelle abitazioni. Non è una specie alloctona: stando le attuali conoscenze la sua presenza sul territorio non è in espansione e risulta documentata da oltre 100 anni. Essendo un ragno dall’aspetto abbastanza modesto però, di solito non desta particolare attenzione e non viene notato risultando quindi 'nuovo' per chi lo incontra per la prima volta"

Ragno violino, ecco come riconoscerlo