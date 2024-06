Il ragno velenoso più grande del mondo trovato in Australia

Soprannominato "Hercules", l'aracnide misura 7,9 centimetri e ha zanne in grado di perforare un'unghia umana. Trovato a nord dela città di Sydney, l'esemplare maschio di Atrax robustus, più comunemente noto come ragno dei cunicoli, e stato trasferito alll'Australian Reptile Park

Dotato di zanne capaci perforare un'unghia umana, il più grande esemplare maschio dell'aracnide più velenoso del mondo ha trovato una nuova casa: l'Australian Reptile Park. Scoperto per caso, l’esemplare aiuterà a salvare vite umane. Il gigantesco Atrax robustus, noto anche com e ragno dei cunicoli, è stato trovato a circa 50 miglia a nord di Sydney, e inizialmente portato in un ospedale locale. Soprannominato Hercules, il ragno misura 7,9 centimetri (3,1 pollici) e il precedente detentore del record, «Colossus», era stato catturato nel 2018 ed era più piccolo di un millimetro, riferisce l'Australian Reptile Park.

Un ragno salvavita

Il parco è l'unico posto in Australia in cui i maschi vengono munti per il loro veleno al fine di produrre un antidoto. Il motivo: i maschi sono da cinque a sei volte più velenosi delle femmine e la loro tossina è particolarmente adatta alla produzione di un antidoto salvavita. Normalmente, i temutissimi "Sydney funnel-webs" (questo il loro nome in inglese) hanno dimensioni comprese tra uno e cinque centimetri, con le femmine che sovrastano chiaramente i maschi. Il ragno del cunicolo vive prevalentemente nelle aree boschive e nei giardini suburbani da Sydney, la città più popolosa dell'Australia, alla città costiera di Newcastle a nord e alle Blue Mountains a ovest.