M.O., Gaza: "Almeno 8 morti nella notte in attacchi Idf". LIVE

Almeno otto persone sono morte in attacchi israeliani avvenuti questa notte nella Striscia di Gaza, come riferisce Al Jazeera. Il direttore dell'Oms ha esortato Israele a mostrare "clemenza" nella guerra di Gaza e ha ricordato che "è davvero sbagliato trasformare la mancanza di cibo e di forniture mediche in armi". Le Nazioni Unite hanno iniziato a consegnare aiuti con circa 90 camion, la prima consegna dal 2 marzo, quando Israele ha imposto un blocco totale