Guerra Ucraina Russia, nuovo massiccio attacco droni russi. Black out in due regioni. LIVE
Un massiccio attacco di droni russi ha messo in ginocchio l'approvvigionamento elettrico nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, lasciando migliaia di persone al buio e al freddo estremo. Kiev ha risposto analogamente, con attacchi ai depositi petroliferi e alle raffinerie russe. Accordo a Parigi sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo il cessate il fuoco in Ucraina. Soddisfatto Zelensky
Un massiccio attacco di droni russi ha messo in ginocchio l'approvvigionamento elettrico nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, lasciando migliaia di persone al buio e al freddo estremo. Ed è proprio in questo periodo che Mosca concentra gli attacchi sulle centrali elettriche, come deliberata strategia per fiaccare la resistenza dei civili. Kiev ha risposto analogamente, con attacchi ai depositi petroliferi e alle raffinerie russe. Accordo a Parigi sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo il cessate il fuoco in Ucraina. Gli Stati Uniti 'monitoreranno' la tregua con un'operazione alla quale gli europei 'parteciperanno' con i militari dei paesi che hanno dato la loro disponibilità. Soddisfatto Zelensky che aggiunge: "Anche l'Ucraina merita l'ingresso nella casa comune europea, speriamo che la presidenza cipriota sia produttiva e ci porti più vicino in questo percorso: dobbiamo puntare ad aprire i capitoli negoziali insieme alla Moldova. E speriamo anche che la guerra possa finire durante la vostra presidenza".
Su Kryvyj Rih il più grosso attacco da inizio guerra
L'attacco russo con droni e missili di ieri notte su Kryvyj Rih, la citta' natale di Volodymyr Zelensky, è stato il più massiccio dall'inizio della guerra. Lo riferisce RBC-Ucraina citando il capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul. "Ieri pomeriggio e sera, il nemico ha condotto uno dei piu' grandi attacchi combinati contro Kryvyi Rih durante l'intera durata dell'invasione su vasta scala. L'attacco è' stato condotto in diverse localià' della nostra citta'", ha detto Vilkul. Due degli otto feriti sono ancora ricoverati in ospedale. Le loro condizioni sono moderate e stabili.
Nuovo massiccio attacco droni russi su Ucraina, black out in due regioni
Un massiccio attacco di droni russi ha messo in ginocchio l'approvvigionamento elettrico nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, lasciando migliaia di persone al buio e al freddo estremo. Ed è proprio in questo periodo che Mosca concentra gli attacchi sulle centrali elettriche, come deliberata strategia per fiaccare la resistenza dei civili. Kiev ha risposto analogamente, con attacchi ai depositi petroliferi e alle raffinerie russe.
La Lituania potrebbe inviare alcune centinaia di soldati in Ucraina
Il ministro della Difesa lituano, Robertas Kaunas, ha dichiarato, parlando con i giornalisti, che la Lituania potrebbe inviare alcune centinaia di soldati in Ucraina nell'ambito di una forza di interposizione europea per garantire il mantenimento della pace nel Paese. "Non posso fornire dettagli specifici, ma stiamo concretamente discutendo delle dimensioni del nostro contingente e del suo impiego nell'ambito delle garanzie di sicurezza che i Paesi europei intendono fornire a Kiev", ha detto Kaunas. "Va tuttavia tenuto presente che la situazione geopolitica rimane estremamente dinamica - ha detto ancora il ministro -. In questo momento, possiamo solo prendere atto degli sforzi congiunti di Europa e Stati uniti in vista della pace e impegnarci ulteriormente per favorire una più veloce risoluzione del conflitto".
Sudafrica, giovani reclutati per l'Ucraina via piattaforma gaming
Due sudafricani poco più che ventenni sono stati arruolati per combattere con le forze russe in Ucraina attraverso 'Discord', una piattaforma di gaming online. Secondo fonti investigative, i contatti sarebbero avvenuti in canali dedicati a giochi militari come 'Arma 3', con un reclutatore noto come "Dash". I due giovani si sarebbero incontrati con "Dash", nel consolato russo a Città del Capo e, a fine luglio 2024, sarebbero partiti per la Russia via gli Emirati Arabi Uniti. A settembre, avrebbero firmato contratti militari di un anno nei pressi di San Pietroburgo, con la promessa di ottenere la cittadinanza russa, opportunità di studio e compensi elevati. Uno dei due è stato ucciso il 23 ottobre 2024 nella regione di Luhansk, in Ucraina. La morte è confermata da un certificato medico russo datato 10 gennaio. Il secondo risulta disperso.
Senato Usa voterà la prossima settimana provvedimento per sanzioni alla Russia
Il Senato americano potrebbe votare già la prossima settimana il provvedimento che prevede sanzioni alla Russia e punta a fare pressione su Mosca affinché metta fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto Lindsey Graham, il senatore repubblicano alleato di Donald Trump. "Dopo un incontro molto produttivo con su varie questioni, Trump ha dato il via libera al disegno di legge bipartisan sulle sanzioni alla Russia", ha messo in evidenza Graham.
Deputata repubblicana, "quattro parlamentari russi invitati a Washington"
Quattro membri della Duma sono stati inviati a Washington a gennaio per prendere parte ad alcuni incontri con i parlamentari statunitensi anche in merito alla questione ucraina. Lo ha annunciato su X la deputata repubblicana Anna Paulina Luna. "Ho ricevuto l'autorizzazione del Dipartimento di Stato affinché quattro membri della Duma russa possano incontrare i membri del Congresso per discutere dei colloqui di pace - si legge nel suo post - e ho esteso un invito formale a tali membri per incontrarci qui a Washington questo mese". "La pace dovrebbe sempre prevalere - conclude la deputata - e le discussioni dovrebbero essere guidate da menti lucide".