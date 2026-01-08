Un massiccio attacco di droni russi ha messo in ginocchio l'approvvigionamento elettrico nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, lasciando migliaia di persone al buio e al freddo estremo. Ed è proprio in questo periodo che Mosca concentra gli attacchi sulle centrali elettriche, come deliberata strategia per fiaccare la resistenza dei civili. Kiev ha risposto analogamente, con attacchi ai depositi petroliferi e alle raffinerie russe. Accordo a Parigi sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo il cessate il fuoco in Ucraina. Gli Stati Uniti 'monitoreranno' la tregua con un'operazione alla quale gli europei 'parteciperanno' con i militari dei paesi che hanno dato la loro disponibilità. Soddisfatto Zelensky che aggiunge: "Anche l'Ucraina merita l'ingresso nella casa comune europea, speriamo che la presidenza cipriota sia produttiva e ci porti più vicino in questo percorso: dobbiamo puntare ad aprire i capitoli negoziali insieme alla Moldova. E speriamo anche che la guerra possa finire durante la vostra presidenza".

