Al vertice dei Volenterosi a Parigi, la presidente del Consiglio ha confermato il sostegno dell’Italia alla sicurezza di Kiev. In una nota Palazzo Chigi riferisce che è stata condivisa da tutti i membri della coalizione l’importanza di mantenere alta la pressione collettiva sulla Russia
Al vertice dei Volenterosi a Parigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “nel confermare il sostegno dell'Italia alla sicurezza dell'Ucraina, in coerenza con quanto sempre fatto, ha ribadito alcuni punti fermi della posizione del Governo italiano sul tema delle garanzie, in particolare l'esclusione dell'impiego di truppe italiane sul terreno". È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi in cui si sottolinea che "la volontarietà della partecipazione delle Nazioni della Coalizione alla Forza multinazionale e il rispetto delle procedure costituzionali per le decisioni a sostegno dell'Ucraina in caso di futuro attacco, richiamati nella dichiarazione adottata, riflettono principi più volte ribaditi dall'Italia". (GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA)
P.Chigi: “Affinate le garanzie ispirate all'art.5 per Kiev”
Il vertice è stato "costruttivo e concreto" e "ha permesso di confermare un alto livello di convergenza tra Ucraina, Stati Uniti, Europa e altri partner, è stato dedicato all'affinamento delle garanzie di sicurezza ispirate all'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica, come da tempo suggerito dall'Italia”, prosegue la nota. "Tali garanzie faranno parte di un pacchetto più ampio di intese, da adottare in stretto raccordo con Washington per assicurare la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, anche attraverso un efficace e articolato meccanismo di monitoraggio dell'auspicato cessate il fuoco e un rafforzamento delle forze militari ucraine”. In tale quadro sono state inoltre “condivise da tutti i membri della coalizione l'importanza e la necessità di mantenere alta la pressione collettiva sulla Russia”.
Leggi anche
Meloni sente Trump, al centro Ucraina, Gaza e Dazi
Getty/Sky TG24
Ucraina, 51% degli italiani non crede alle nuove trattative
Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, solo il 9% degli intervistati si aspetta un accordo di pace duraturo tra Kiev e Mosca. Il 17% ipotizza una tregua temporanea e il 10% teme un’escalation su scala più ampia. Inoltre, il 38% interromperebbe l’aiuto militare e finanziario, assumendo un atteggiamento neutrale