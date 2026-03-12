Botta e risposta tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein su quanto avvenuto ieri in Aula . La presidente del Consiglio, commentando dichiarazioni della leader Dem in mattinata, ha detto che “il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. Se non vi è disponibilità da parte dell'opposizione a un coordinamento sulla crisi lo rispetto, ma non se ne dia la responsabilità a me. A dimostrazione di quello che dico, confermo che il mio invito resta valido". La replica di Schlein è arrivata in diretta a Start, programma di approfondimento politico di Sky TG24 condotto da Giovanna Pancheri dove la leader Dem era ospite: “Meloni sta facendo tutto da sola. Lo abbiamo detto ieri: noi ci siamo come ci siamo sempre stati. A giugno io per prima chiamai la presidente del Consiglio. Ora deve posare la clava. Gli italiani non meritano questo spettacolo”, ribadendo che "lei il mio numero ce l'ha...".

Schlein a Sky TG24: “Mai contatta da Meloni da inizio guerra”

La leader del Partito democratico, interpellata da Giovanna Pancheri sull’appello espresso dalla premier Meloni ieri in Aula, ha detto che la presidente del Consiglio non l’ha mai contattata dall’inizio della guerra in Iran. “Quello che è strano è che l’appello è durato poche ore”, ha detto Elly Schlein, “perché poi è arrivata alla Camera e ha ripreso in mano la clava per colpire e attaccare le opposizioni in modo duro”. Dunque “un appello che è arrivato tardi e che è durato poche ore. Detto questo noi quando ci chiamano rispondiamo sempre”. La segretaria Dem ha detto che “la preoccupazione è grande per un potenziale allargamento del conflitto”, esprimendo vicinanza ai militari italiani dopo l’attacco alla base di Erbil. La segretaria Dem ha poi invitato il governo a impegnarsi per sostenere una risoluzione diplomatica del conflitto.

Schlein a Sky TG24: “Meloni non riesce a dire no a Trump”

“Siamo tutti d’accordo che il regime iraniano, che è brutale e sanguinario e nessuno rimpiangerà, deve fermare gli attacchi e le ritorsioni”, ha detto ancora la segretaria del Pd Elly Schlein, “ma non basta chiedere all’Iran di fermare le ritorsioni: per noi si devono fermare anche i bombardamenti di Trump e Netanyahu”. La leader Dem ha detto che la premier Meloni “ci ha messo 12 giorni a dire che quegli attacchi decisi in modo unilaterale sono fuori dal diritto internazionale”. Secondo Schlein “Giorgia Meloni non riesce mai a dire no a Trump: hanno minimizzato sui dazi, quando ha richiesto di aumentare la spesa militare il governo ha accettato pur sapendo cosa significa per il nostro welfare e la nostra economia”.