Guerra Iran, Pd e M5S respingono l'offerta di dialogo di Meloni

Le opposizioni reagiscono con scetticismo all’invito di Giorgia Meloni a un confronto sulla guerra a Palazzo Chigi: Giuseppe Conte lo definisce un “minuetto istituzionale”, Schlein attacca: "Ci ha messo 12 giorni e il suo appello è durato un paio d'ore, poi è tornata in lei. Presidente Meloni, posi la clava, l'Italia non merita la lotta nel fango". Altri leader parlano di iniziativa tardiva e accusano il governo di allineamento a Donald Trump. A Palazzo Madama i senatori M5S protestano con cappellini MAGA.