Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Migranti, Corte di appello di Roma: "Dubbi su legittimità protocollo Italia-Albania"

Politica

I giudici richiamano i rinvii pregiudiziali già inviati alla Corte di Giustizia Ue e le possibili incompatibilità con l'articolo 9 della direttiva asilo, che garantisce al richiedente il diritto di rimanere nello Stato membro fino alla decisione sulla propria domanda

ascolta articolo

Nei tre provvedimenti emessi a febbraio, la Corte d'Appello di Roma afferma che: "La richiesta di convalida del trattenimento non avrebbe potuto essere pronunciata dubitando questa Corte di Appello della legittimità della disciplina del Protocollo Italia-Albania e della conseguente legge di ratifica, di cui si invoca l'applicazione, per effetto del recentissimo rinvio pregiudiziale sollevato da questa Corte di Appello il 5 e il 17 novembre scorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea".

I casi esaminati: tre cittadini marocchini trattenuti a Gjader

I dispositivi riguardano la convalida del trattenimento nel Cpr di Gjader, in Albania, di tre cittadini marocchini richiedenti protezione internazionale, tutti destinatari di un decreto di espulsione. Tra loro figurano persone con precedenti penali, già scontati, per reati che vanno dall'associazione finalizzata al traffico di droga, alla violenza sessuale, fino alla resistenza a pubblico ufficiale

I dubbi della Corte

Nelle motivazioni, articolate in una decina di pagine, i giudici sottolineano che "permangono i dubbi già sollevati" dalla stessa Corte d'Appello con i decreti del 24 aprile e del 19 maggio 2025, in merito alla compatibilità del Protocollo con l'articolo 9 della direttiva europea, che riconosce al richiedente asilo il diritto di rimanere nello Stato membro fino alla decisione sulla propria domanda.

Domande reiterate

Quanto alle "domande reiterate" di protezione internazionale, la Corte osserva che non ricorrono gli estremi delle eccezioni previste dalla normativa. In uno dei casi esaminati, i giudici rilevano che dagli atti - incluso il decreto di espulsione e la documentazione trasmessa dalla Questura - "non risulta che vi sia stata una precedente domanda e che la stessa sia stata rigettata", nonostante in udienza la procura avesse sostenuto il contrario senza però fornire alcun riscontro documentale. Inoltre, aggiunge la Corte, non risulta notificato alcun eventuale provvedimento di rigetto.

foto naccari/ invio foto immigrati a lampedusa

Potrebbe interessarti

Ddl immigrazione, via libera dal Cdm: ecco tutte le misure
FOTOGALLERY

ANSA/SKY TG24

1/9
Mondo

Centri migranti in Albania, oltre mezzo miliardo di costi in 5 anni

Le strutture di Schengjin e Gjiader sono operative e il primo gruppo di migranti è partito ieri su una nave della Marina Militare. Tra il 2024 e il 2028 si stima che 300 milioni di euro verranno spesi da Roma per le Forze dell'Ordine coinvolte nel progetto. Altre spese ingenti riguardano poi la costruzione e la sorveglianza dei centri. Anche di questo tema si è occupata la puntata di 'Numeri' di Sky TG24, andata in onda il 14 ottobre

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Iran, Meloni al Senato: "Crisi complessa, non entreremo in guerra"

Politica

La Presidente del Consiglio, a Palazzo Madama, sottolinea: "Questo governo non si sottrae al...

Referendum Giustizia, Il Confronto tra Nordio e Grosso su Sky TG24

Politica

L’unico faccia a faccia in tv fra il ministro della Giustizia e il costituzionalista contrario...

Ponte sullo Stretto, Ragioneria rinvia decreto Infrastrutture al Cdm

Politica

Il dl aveva avuto il via libera dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 febbraio. Nel...

Caro benzina, fra le ipotesi il meccanismo delle accise mobili

Politica

L’esecutivo studia una strategia basata su controlli anti-speculazione e aiuti agli...

Bartolozzi: "'Plotone' riferito a effetti drammatici sugli innocenti"

Politica

Il ministro della Giustizia afferma che "probabilmente arriveranno delle scuse" e ribadisce che...

Politica: I più letti