Mondo

Le strutture di Schengjin e Gjiader sono operative e il primo gruppo di migranti è partito ieri su una nave della Marina Militare. Tra il 2024 e il 2028 si stima che 300 milioni di euro verranno spesi da Roma per le Forze dell'Ordine coinvolte nel progetto. Altre spese ingenti riguardano poi la costruzione e la sorveglianza dei centri. Anche di questo tema si è occupata la puntata di 'Numeri' di Sky TG24, andata in onda il 14 ottobre