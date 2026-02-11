La reiterazione viene riconosciuta quando, entro cinque anni da una precedente infrazione già accertata con atto esecutivo, si verifica una nuova trasgressione con lo stesso natante, anche se contestata soltanto a uno dei soggetti responsabili o obbligati in solido. L’interessato può evitare le conseguenze più gravi solo dimostrando che l’illecito è avvenuto contro la sua volontà e che aveva adottato comportamenti idonei a impedirlo. Interessati dalle sanzioni non solo coloro che conducono l’imbarcazione ma le responsabilità sono estese in solido anche all’utilizzatore, all’armatore e al proprietario del mezzo.