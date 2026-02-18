Introduzione
C’è ancora l’emergenza maltempo sul tavolo del governo. Il Consiglio dei ministri di oggi, 18 febbraio, tra le altre cose, ha dato il via libera a un nuovo decreto che stanzia nuovi fondi per affrontare quanto successo nei territori del Sud Italia colpiti dal ciclone Harry a fine gennaio: Calabria, negli scorsi giorni di nuovo colpita da forti piogge, Sardegna e Sicilia, con la frana a Niscemi in primo piano.
Quello che devi sapere
Dal Cdm altri 150 milioni per Niscemi
Con un blitz a sorpresa in Sicilia lunedì scorso, la premier Giorgia Meloni aveva già annunciato lo stanziamento di altri 150 milioni di euro per Niscemi. Nel decreto approvato dal Consiglio, aveva spiegato, ci sarebbe anche la nomina di Fabio Ciciliano a commissario straordinario.
Per approfondire: Visita lampo della premier Giorgia Meloni a Niscemi: "Stanziati 150 milioni per il paese"
Santanchè: "5 milioni per turismo in regioni colpite da maltempo"
Dal Cdm arrivano poi cinque milioni di euro per "l'attivazione di campagne promozionali in merito ai territori colpiti dal ciclone Harry", da destinare al Ministero del Turismo, come fatto sapere dalla ministra Daniela Santanchè già prima della riunione. "Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno. Siccome vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare ed è meglio se quest'anno si scelgono anche queste regioni, perché credo che sarebbe un bel gesto", ha spiegato. La campagna per richiamare i turisti sarà presentata a "una fiera molto importante a Berlino, visto che la Germania è il primo mercato di riferimento di tutte e tre le regioni".
Per approfondire: Frana Niscemi, mille interventi in zona rossa: sindaco nomina commissione per ristori
Gli altri temi del Cdm, dall'energia all'autonomia
Sul tavolo del Consiglio dei ministri anche un nuovo decreto energia, con aiuti per famiglie e imprese, e le pre-intese sottoscritte dal governo lo scorso novembre con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, a cui è stato dato il via libera. E ancora, all'ordine del giorno l'esame preliminare di un decreto legislativo sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e un altro sull'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Per approfondire: Bonus bollette, in Cdm la discussione del decreto: a chi spetta e in cosa consiste