Dal Cdm arrivano poi cinque milioni di euro per "l'attivazione di campagne promozionali in merito ai territori colpiti dal ciclone Harry", da destinare al Ministero del Turismo, come fatto sapere dalla ministra Daniela Santanchè già prima della riunione. "Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno. Siccome vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare ed è meglio se quest'anno si scelgono anche queste regioni, perché credo che sarebbe un bel gesto", ha spiegato. La campagna per richiamare i turisti sarà presentata a "una fiera molto importante a Berlino, visto che la Germania è il primo mercato di riferimento di tutte e tre le regioni".

