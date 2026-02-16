Maltempo, piogge e mareggiate: danni in Calabria e Campania

In serata le situazioni più a rischio si stanno verificando al Sud. Nel Cosentino distacco spalletta ponte SS107 e voragini su lungomare. Rischio valanghe, evacuata a Bardonecchia la frazione di Rochemolles. Per la giornata di domani, invece, la Protezione civile ha valutato l’allerta arancione sui settori tirrenici centro-settentrionali della Calabria e allerta gialla su alcuni settori di Marche, Campania, Sicilia e sul restante territorio della Calabria

Il maltempo continua a colpire diverse zone dell’Italia. In serata le situazioni più a rischio si stanno verificando in Calabria, Puglia e Campania. Per la giornata di domani, invece, la Protezione civile ha valutato l’allerta arancione sui settori tirrenici centro-settentrionali della Calabria e allerta gialla su alcuni settori di Marche, Campania, Sicilia e sul restante territorio della Calabria.

Il meteo

Dal pomeriggio di oggi si sono verificate precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici di queste ultime due. I fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Dal tardo pomeriggio di oggi, inoltre, venti da forti a burrasca nord-occidentali su Valle d'Aosta, Piemonte, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione a Sardegna e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte.

La situazione in Calabria

Il distacco di una spalletta di un ponte, a Zumpano, comune alle porte di Cosenza, su cui scorre la Statale 107 "Silana-Crotonese" ha imposto un intervento d'urgenza per scongiurare il collasso del muro stesso. Per precauzione è chiuso al traffico il tratto di strada che costeggia la parete. Per prevenire fenomeni di torsione strutturale che potrebbero condurre al crollo definitivo del tratto interessato, nella mattinata di domani è previsto il posizionamento di massi ciclopici. Situazione difficile anche a San Lucido. L'azione combinata delle forti piogge e delle mareggiate, ha provocato la formazione di ampie voragini sul manto stradale e sulla passeggiata del lungomare cittadino. Preoccupano inoltre le condizioni della linea ferroviaria minacciata dalle onde in contrada Deuda, al confine con il comune di Paola. In questo punto, l'esondazione dell'omonimo torrente ha pesantemente danneggiato la strada litoranea di collegamento tra i due comuni ed è stata interdetta al traffico. A sud dell'abitato, sempre lungo la costa, il torrente Cacacicero è esondato costringendo Rfi a un intervento. Non è migliore la situazione nell'entroterra di San Lucido, dove il maltempo ha provocato frane e smottamenti. Diversi nuclei familiari sono rimasti isolati nelle contrade. Il sindaco di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza, ha firmato un'ordinanza di evacuazione temporanea, a scopo cautelativo, dei piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni situate nelle contrade 'Lattughelle' e 'Piano Scafo', già duramente colpite dall'ondata di maltempo delle scorse ore. Secondo una prima stima, è prevista l'evacuazione di oltre duecento residenti.