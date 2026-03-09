Offerte Sky
Genova, 13enne cade da un muraglione per 8 metri: ricoverata in terapia intensiva

Cronaca
©Ansa

La ragazzina, precipitata nel vuoto in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere di Genova Voltri, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Gaslini: è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. La caduta, di circa otto metri, potrebbe essere stata attutita dal terreno e dalla vegetazione

A Genova è precipitata in un dirupo per otto metri una giovane di 13 anni. È in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. La caduta è forse stata attutita dalla pendenza e da qualche arbusto. La giovane, precipitata nel vuoto in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere di Genova Voltri all'interno del parco di Villa Duchessa di Galliera, è ricoverata in osservazione nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Gaslini: respira autonomamente ed è cosciente. 

È cosciente e respira autonomamente ma resta in osservazione in terapia intensiva la ragazzina di 13 anni caduta da un muraglione questa mattina a Voltri, Genova, 09 marzo 2026. ANSA/LUCA ZENNARO

La ricostruzione dei Carabinieri

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la studentessa è andata a scuola ma poco prima delle otto ha scoperto che non sarebbe entrata dopo il suono della campanella a causa dello sciopero. La giovane ha quindi deciso di andare nel parco Villa Duchessa. Qui si è seduta sul muraglione che costeggia la strada. Un testimone, un carrozziere che lavora lì vicino, l'ha vista con le spalle rivolte verso il vuoto. Poi un istante dopo non l'ha più vista. È andato subito ad accertarsi di cosa fosse successo e ha chiamato i soccorsi. "Era cosciente ma mi ha detto che non ricordava nulla", ha detto poi agli investigatori. Al momento sembra dunque un incidente, causato dalla perdita di equilibrio. Ma i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire meglio la dinamica.

