Ragazza scomparsa nel Foggiano, si cerca nei campi a Borgo La Rocca: cosa sappiamo

Cronaca

Di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, si sono perse le tracce dallo scorso 2 marzo. Le ricerche proseguono e si concentrano nella zona di Borgo La Rocca, in provincia di Foggia, dove la giovane lavorava. Proprio in questa zona, era stato rivenuto dalla polizia il cellulare della ragazza, abbandonato sul ciglio della strada

ascolta articolo

Proseguono le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne originaria della Romania di cui non si hanno notizie dal 2 marzo. A denunciare la scomparsa in Questura a Foggia era stata un'amica. Le ricerche intanto si concentrano nella zona di Borgo La Rocca, in provincia di Foggia, sulla statale 16 che unisce Foggia a San Severo. Proprio a Borgo La Rocca, in cui la 21enne lavorava, era stato rivenuto dalla polizia la sera della scomparsa il cellulare della ragazza, abbandonato sul ciglio della strada. Sul telefono di Burcioiu sono in corso accertamenti, così come sui tabulati telefonici.

Le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu

Per rintracciare la 21enne è stato attivato il piano ricerche della Prefettura, che vede in campo le forze dell'ordine con l'ausilio della Protezione civile. Gli investigatori della polizia, che hanno eseguito controlli anche nell'appartamento della giovane a Canosa di Puglia, mantengono riserbo sui potenziali sviluppi per non compromettere l'esito delle ricerche. Gli investigatori invitano chiunque abbia notizie a segnalarle al numero unico di emergenza 112. L'ultima volta che è stata vista, Burcioiu indossava una maglia marrone, pantaloni e scarpe nere. 

