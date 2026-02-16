Sicilia, Meloni a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone Harry

Dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio , Giorgia Meloni è oggi in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry. Accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, la premier è arrivata a Niscemi e, accolta dal sindaco Massimiliano Conti, sta facendo un sopralluogo nella zona rossa del Comune e sta incontrando un gruppo di sfollati nel Municipio.

Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso in Municipio, insieme al capo della Protezione civile, per fare un punto della situazione e dei primi interventi nel corso di un vertice operativo, come nella precedente occasione. Al centro ancora le abitazioni, la ricollocazione degli sfollati e la viabilità. Giunta in elicottero, nell'agenda della presidente del Consiglio anche un sopralluogo nelle altre aree costiere colpite dal ciclone Harry. Tra i presenti il sindaco Massimiliano Conti che ha comunicato alla cittadinanza che oggi procederà alla nomina della commissione per la valutazione delle istanze "volte a ottenere i contributi e i ristori previsti dall'ordinanza di protezione civile".

Musumeci: "La premier ha mantenuto l'impegno"

"La premier ha mantenuto l'impegno che aveva assunto. Ha detto tornerò con più calma a Niscemi e l'ha fatto". Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione della proposta italiana per la strategia industriale marittima europea, a Roma. Con la presidente del Consiglio "ci stiamo dividendo i compiti, per ora mi sto occupando di altre attività, ma andrò volentieri a Niscemi perché il lavoro da fare è complesso e stiamo lavorando a un cronoprogramma". E aggiunge: "Poi bisogna guardare a tutto il resto, al ciclone agli effetti che ha prodotto, ai nuovi finanziamenti, alla necessità di correre e l'appello alle amministrazioni locali affinché ci si renda conto che la prevenzione è fondamentale".