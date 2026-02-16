Sicilia, Meloni a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone Harry

Accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, la premier è arrivata a Niscemi e, accolta dal sindaco Massimiliano Conti, sta facendo un sopralluogo nella zona rossa del Comune
Dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio, Giorgia Meloni è oggi in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry. Accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, la premier è arrivata a Niscemi e, accolta dal sindaco Massimiliano Conti, sta facendo un sopralluogo nella zona rossa del Comune e sta incontrando un gruppo di sfollati nel Municipio.
Il programma
Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso in Municipio, insieme al capo della Protezione civile, per fare un punto della situazione e dei primi interventi nel corso di un vertice operativo, come nella precedente occasione. Al centro ancora le abitazioni, la ricollocazione degli sfollati e la viabilità. Giunta in elicottero, nell'agenda della presidente del Consiglio anche un sopralluogo nelle altre aree costiere colpite dal ciclone Harry. Tra i presenti il sindaco Massimiliano Conti che ha comunicato alla cittadinanza che oggi procederà alla nomina della commissione per la valutazione delle istanze "volte a ottenere i contributi e i ristori previsti dall'ordinanza di protezione civile".
Musumeci: "La premier ha mantenuto l'impegno"
"La premier ha mantenuto l'impegno che aveva assunto. Ha detto tornerò con più calma a Niscemi e l'ha fatto". Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione della proposta italiana per la strategia industriale marittima europea, a Roma. Con la presidente del Consiglio "ci stiamo dividendo i compiti, per ora mi sto occupando di altre attività, ma andrò volentieri a Niscemi perché il lavoro da fare è complesso e stiamo lavorando a un cronoprogramma". E aggiunge: "Poi bisogna guardare a tutto il resto, al ciclone agli effetti che ha prodotto, ai nuovi finanziamenti, alla necessità di correre e l'appello alle amministrazioni locali affinché ci si renda conto che la prevenzione è fondamentale".