Elezioni provinciali a Cosenza, Biagio Faragalli nuovo presidente

Il sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli, è stato eletto nuovo presidente della provincia di Cosenza. Il candidato del centrodestra ha superato lo sfidante del centrosinistra, il sindaco di Cosenza Franz Caruso. Le elezioni per il nuovo presidente della provincia si sono tenute oggi dalle 8 alle 20. Si è recato alle urne l’86,21% degli aventi diritto, cioè - secondo quanto riportato dal Corriere della Calabria - 1.742 tra sindaci e consiglieri comunali.

Le liste a sostegno dei candidati

Erano due le liste presentate a sostegno di entrambi i due candidati alla presidenza della provincia di Cosenza. Insieme a Biagio Faragalli erano 21 i consiglieri provinciali candidati, mentre erano 19 quelli con Franz Caruso. A risultare decisivi sono stati i voti espressi dalle città più popolose e dalle città con una popolazione compresa tra 10mila e 30mila abitanti: il centrosinistra infatti controlla Cosenza, Rende e Corigliano Rossano, ciononostante a vincere è stato il candidato di centrodestra.