Risultati elezioni provinciali a Frosinone, gli eletti in Consiglio

Politica
Foto dal sito della Provincia di Frosinone

Fratelli d’Italia (30,26%) ha conquistato quattro seggi. Il Pd si è fermato a tre eletti (25,37%). A seguire la Lega con due seggi (14,49%). Poi, con un seggio a testa, Forza Italia (11,84%), Progetto Futuro (9,79%) e Provincia in Comune (8,25%)

L'8 marzo si è rinnovato il Consiglio Provinciale di Frosinone. Il verdetto delle urne - hanno votato i sindaci e i consiglieri dei comuni ciociari - ha consegnato una chiara maggioranza al centrodestra. Fratelli d’Italia (30,26% – 29.105 voti ponderati) ha conquistato quattro seggi al Consiglio Provinciale di Frosinone. Il Pd si è fermato a tre eletti (25,37% – 24.402 voti ponderati). A seguire la Lega con due seggi (14,49% – 13.937 voti ponderati). Poi, con un seggio a testa, Forza Italia (11,84% – 11.389 voti ponderati), Progetto Futuro (9,79% – 9.413 voti ponderati) e Provincia in Comune (8,25% – 7.931).

Gli eletti

Come scrive anche FrosinoneToday, lo spoglio delle schede ha definito i 12 seggi del nuovo Consiglio, ripartiti in base all'indice di ponderazione dei voti raccolti dai singoli candidati:

  • Fratelli d’Italia (quattro seggi): Stefano D’Amore, Alessandro Cardinali, Simone Paris e Andrea Velardo.
  • Partito Democratico (tre seggi): Enzo Salera, Luigi Vittori e Luca Fardelli.
  • Lega (due seggi): Andrea Amata e Luca Zaccari.
  • Forza Italia (un seggio): Pasquale Cirillo.
  • Progetto Futuro (un seggio): Gianluca Quadrini.
  • Provincia in Comune (un seggio): Luigi Vacana.
Politica

Referendum in Italia, dal primo nel 1946 a quello del 2026

Il primo fu quello istituzionale con il quale gli italiani scelsero tra Repubblica e Monarchia. Da quel giorno si è tornati alle urne per altri 77 quesiti referendari: 72 abrogativi, uno consultivo e quattro costituzionali. Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati di nuovo alle urne per votare per il referendum Giustizia

