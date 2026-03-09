Risultati elezioni provinciali a Frosinone, gli eletti in Consiglio

Fratelli d’Italia (30,26%) ha conquistato quattro seggi. Il Pd si è fermato a tre eletti (25,37%). A seguire la Lega con due seggi (14,49%). Poi, con un seggio a testa, Forza Italia (11,84%), Progetto Futuro (9,79%) e Provincia in Comune (8,25%)

L'8 marzo si è rinnovato il Consiglio Provinciale di Frosinone. Il verdetto delle urne - hanno votato i sindaci e i consiglieri dei comuni ciociari - ha consegnato una chiara maggioranza al centrodestra. Fratelli d’Italia (30,26% – 29.105 voti ponderati) ha conquistato quattro seggi al Consiglio Provinciale di Frosinone. Il Pd si è fermato a tre eletti (25,37% – 24.402 voti ponderati). A seguire la Lega con due seggi (14,49% – 13.937 voti ponderati). Poi, con un seggio a testa, Forza Italia (11,84% – 11.389 voti ponderati), Progetto Futuro (9,79% – 9.413 voti ponderati) e Provincia in Comune (8,25% – 7.931).