Referendum Giustizia, Meloni: "Serve chiarezza, ecco perché votare sì"

In un video pubblicato sul suo account Instagram, Giorgia Meloni denuncia il "clima di forte confusione" creatosi nelle ultime settimane e chiarisce alcuni punti del referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. Secondo la premier la riforma "riguarda tutti", e mira a "rendere la magistratura più meritocratica e responsabile, correggendo storture mai risolte". La presidente del Consiglio ribadisce inoltre che non si tratta di una riforma contro i magistrati e che poche modifiche costituzionali possono intervenire su un potere fondamentale dello Stato. "Cosa c'è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione", sottolinea.

"Le toghe hanno perso autorevolezza"

Nella giustizia ci sono "storture che in 80 anni di storia repubblicana non siamo mai riusciti a correggere. A ogni tentativo la reazione è stata sproporzionata: il risultato è che la magistratura ha perso molta della sua autorevolezza e efficacia. La riforma interviene su questo: rendere la giustizia più responsabile e libera dalla magistratura che ha perso molto della sua autorevolezza e molto della sua efficacia". L'obiettivo è "una giustizia più moderna e più autonoma e libera dai condizionamenti della politica, è una riforma contro le degenerazioni di un sistema bloccato e non contro i magistrati".