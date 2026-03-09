Elezioni Provincia di Teramo, i risultati e i consiglieri eletti

Elezioni Provincia di Teramo, i risultati e i consiglieri elettiPolitica
La consultazione tra i sindaci e i consiglieri comunali della Provincia ha eletto i 10 membri del nuovo Consiglio. La lista più rappresentata è La Forza del Territorio (5 rappresentanti), poi ci sono La Casa dei Comuni (3), Con D'Angelo Presidente (1) e Azione Calenda (1). Ecco chi sono
Teramo ha un nuovo Consiglio provinciale. Come riportano le testate locali, tra i nuovi 10 consiglieri, eletti nella consultazione dell'8 marzo di secondo grado (quindi non aperta ai cittadini, ma solo a sindaci e consiglieri della provincia), una viene dalla lista Azione Calenda, tre da La Casa dei Comuni, cinque da La Forza del Territorio e uno dalla lista Con D'Angelo presidente. Alta l'affluenza, pari al 95,36% (576 consiglieri comunali e sindaci su un totale di 604 aventi diritto).
Chi sono i consiglieri eletti a Teramo
Ecco i nomi dei componenti del Consiglio provinciale di Teramo:
- Gabriella Recchiuti, Azione, di Roseto degli Abruzzi;
- Paolo Tribuiani, La Casa dei Comuni, di Alba Adriatica;
- Massimo Varani, La Casa dei Comuni, di Teramo;
- Dino Iannone, La Casa dei Comuni, di Penna Sant'Andrea;
- Giuseppe Marziani, Con D'Angelo Presidente, di Notaresco;
- Fabio Altitonante, La Forza del Territorio, di Montorio al Vomano (sindaco);
- Pietro Adriani, La Forza del Territorio, di Campli;
- Maria Cristina Cianella, La Forza del Territorio, di Mosciano Sant'Angelo;
- Luciano Giansante, La Forza del Territorio, di Martinsicuro;
- Caterina Provvisiero, La Forza del Territorio, di Teramo.
