Il 4 ottobre 2021 la Calabria ha scelto Roberto Occhiuto - capogruppo di Forza Italia alla Camera e candidato del centrodestra - come nuovo presidente della Regione. Le elezioni si sono tenute in ritardo per la pandemia di Covid. Nel 2020 era stata eletta Jole Santelli, sempre di Forza Italia che poi è morta il 15 ottobre 2020. Le sue funzioni sono state svolte per circa un anno da Nino Spirlì

La fotostoria di Occhiuto