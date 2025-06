Israele-Iran, nuova notte con raffiche incrociate di missili. LIVE

Netanyahu non esclude di uccidere la Guida suprema Khamenei. “Eliminarlo porrà fine al conflitto, non lo aggraverà”, dice il premier israeliano in un'intervista a Abc, aggiungendo che “Israele ha il pieno controllo dei cieli su Teheran, questo cambia tutto”. Escalation di attacchi da una parte e dall'altra. Bombe sulla tv di Stato iraniana Irib avrebbero provocato una strage, con “diversi morti”' fra giornalisti e maestranze. Virale il video della conduttrice in fuga. Teheran giura vendetta e in serata annuncia una nuova ondata di missili contro Israele. “Attaccheremo per tutta la notte”, minacciano i Pasdaran. Ma il Wsj indica primi segnali di cedimento del regime: l'Iran avrebbe fatto sapere tramite intermediari arabi di voler porre fine alle ostilità e far ripartire i colloqui sul nucleare, chiedendo a Trump di usare la sua influenza su Israele per far accettare un cessate il fuoco in cambio di flessibilità nei negoziati. Khamenei e i suoi, chiusi in un bunker sotterraneo, sarebbero inoltre in cerca di una via di fuga: voci di salvacondotti per scappare a Mosca. "Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran” ha dichiarato Trump che lascerà il G7 in anticipo. Meloni lavora su un'iniziativa comune per il cessate il fuoco a Gaza.

