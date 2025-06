Gaza, Israele spara in area aiuti a Khan Younis: decine di vittime

Almeno 47 palestinesi sono stati uccisi e a decine sono rimasti feriti dal fuoco israeliano mentre erano radunate vicino a un centro di distribuzione di aiuti a Khan Younis, nel sud di Gaza. Lo denuncia la protezione civile della Striscia (GUERRA IN MEDIORIENTE, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il portavoce dell'organizzazione umanitaria, Mahmoud Bassal, ha dichiarato all'AFP che oltre 200 persone sono rimaste ferite mentre migliaia di palestinesi attendevano di ricevere farina nel centro di distribuzione. "I droni israeliani hanno aperto il fuoco sulle persone. Pochi minuti dopo, i tank israeliani hanno sparato diversi colpi (...), causando un gran numero di morti e feriti", ha detto. Un membro dello staff dell'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, ha riferito che quasi 300 palestinesi, tra morti e feriti, sono arrivati nella struttura dopo essere stati attaccati con "carri armati" mentre aspettavano il cibo. Il dottor Mohammed Saqer, responsabile infermieristico dell'ospedale. "La situazione è ormai fuori controllo. L'ospedale non è più in grado di gestire un numero così elevato di casi".