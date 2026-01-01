Notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson. Colpite anche le raffinerie della regione di Kaluga e del territorio di Krasnodar.

I russi hanno lanciato attacchi con droni contro l'Ucraina, tra cui Lutsk e Odessa. Quest'utima è stata colpita anche da un black out elettrico. Tutto questo a poco poco più di 50 giorni dal quarto anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. Il quadro resta sospeso tra spiragli diplomatici e nuovi segnali di escalation. Da un lato l’ottimismo cauto di alcuni leader europei, dall’altro la Russia che torna a mostrare i muscoli.

