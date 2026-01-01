Notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson. Colpite anche le raffinerie della regione di Kaluga e del territorio di Krasnodar. I russi hanno lanciato attacchi con droni contro l'Ucraina, tra cui Lutsk e Odessa. Quest'utima è stata colpita anche da un black out elettrico. Il quadro resta sospeso tra spiragli diplomatici e nuovi segnali di escalation
Notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson. Colpite anche le raffinerie della regione di Kaluga e del territorio di Krasnodar.
I russi hanno lanciato attacchi con droni contro l'Ucraina, tra cui Lutsk e Odessa. Quest'utima è stata colpita anche da un black out elettrico. Tutto questo a poco poco più di 50 giorni dal quarto anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. Il quadro resta sospeso tra spiragli diplomatici e nuovi segnali di escalation. Da un lato l’ottimismo cauto di alcuni leader europei, dall’altro la Russia che torna a mostrare i muscoli.
Media russi, drone ucraino su hotel nel Kherson, almeno 24 morti
"I numeri - scrive su Telegram Vladimir Saldo, capo dell'amministrazione russa di Kherson - sono in fase di chiarimento". Secondo quanto riporta "molti sono stati bruciati vivi. Un bambino è morto. Questo crimine, in sostanza, è paragonabile a quello della Casa dei Sindacati di Odessa. Uno dei droni trasportava una miscela incendiaria. I militanti di Kiev hanno usato le stesse miscele per bruciare i nostri campi quest'estate. Ora hanno deliberatamente bruciato delle persone. Ecco come appare la 'pace' che Zelenskyy afferma di voler raggiungere. Ciò che è particolarmente cinico è che l'attacco è avvenuto dopo la missione di ricognizione, quasi a mezzanotte. A causa dell'enorme incendio, non è stato possibile salvare altre persone. L'incendio è stato spento solo nelle prime ore del mattino. I medici stanno ora lottando per salvare la vita delle vittime. La regione di Kherson è in lutto con le famiglie delle vittime. Verrà fornito tutto il supporto necessario".
Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson, ha dichiarato il governatore russo Vladimir Saldo. Lo scrive l'agenzia russa Tass. "Ieri sera, il nemico ha effettuato un attacco deliberato con drone su un luogo in cui i civili stavano festeggiando il Capodanno. Tre droni hanno attaccato un bar e un hotel nell'insediamento di Khorly, sulla costa del Mar Nero. Secondo i primi rapporti, oltre 50 persone sono rimaste ferite e 24 sono state uccise", ha scritto su Telegram. Il governatore ha sottolineato che l'attacco è avvenuto intorno a mezzanotte.
Droni ucraini contro le raffinerie russe e su Mosca
Nella notte del 1° gennaio diverse regioni della Federazione Russa sono state attaccate da droni. I colpi hanno causato incendi nelle raffinerie della regione di Kaluga e del territorio di Krasnodar. Lo scrive la Ukrainska Pravda. A Lyudinovo, nella regione di Kaluga, è stato colpito un deposito di petrolio locale. Le autorità russe nella regione non hanno ancora commentato l'entità della distruzione, ma i media locali affermano che l'incendio è stato preceduto da una serie di rumori caratteristici dei motori dei droni e di esplosioni. Nel Krasnodar la raffineria di petrolio Ilya è stata ripetutamente presa di mira dai droni. Anche la capitale russa ha combattuto contro i droni. Il sindaco di Mosca ha riferito sull'operato della difesa aerea per tutta la notte.
Secondo l'Aeronautica Militare ucraina, scrive Rbc Ukraine, i russi hanno lanciato attacchi con droni contro l'Ucraina per tutta la sera e la notte. Nelle ultime ore, droni sono stati avvistati nelle regioni di Černihiv, Kiev, Sumy, Žytomyr, Rivne, Volinia, Odessa, Kharkiv e Donetsk. Le prime esplosioni a Lutsk sono state udite intorno all'1:04 ora di Kiev. In precedenza, il sindaco Ihor Polishchuk aveva avvertito che un drone Shahed si stava dirigendo verso la città. Le successive esplosioni sono state udite 30 e 40 minuti dopo. Nel frattempo, l'Aeronautica Militare ucraina ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi. Secondo il sindaco e fonti militari, i droni si stavano nuovamente avvicinando alla città. All'1:56 ora di Kiev, Polishchuk ha riferito che, invece dei fuochi d'artificio di Capodanno, a Lutsk si è verificato un incendio causato dall'attacco russo, e ha condiviso un filmato che mostra le fiamme. Nella tarda serata del 31 dicembre, alle 23:28, si sono udite delle esplosioni a Odessa. Trenta minuti dopo, il governatore della regione di Odessa Oleh Kiper, ha riferito che, pochi minuti dopo il Capodanno, la Russia aveva attaccato le infrastrutture energetiche della regione, provocando un incendio in una struttura. "A seguito dell'attacco, si segnalano interruzioni di corrente presso le aziende critiche che supportano la città di Odessa. Tutti i servizi pertinenti stanno operando in modalità intensificata per eliminare le conseguenze", ha scritto il governatore. Intorno alle 2:00 del mattino, si sono udite di nuovo delle esplosioni a Odessa. Kiper ha confermato che la regione di Odessa era sottoposta a un massiccio attacco di droni. Durante la notte, si sono udite esplosioni anche a Sumy e Kovel (regione di Volinia). Inoltre, all'1:18 del mattino, sono stati rilevati dei droni nella regione di Kiev e le forze di difesa aerea erano attive. Non sono ancora state rilasciate informazioni su vittime o danni in queste città.
Cremlino, 'intercettati 168 droni ucraini nella notte'
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 168 droni ucraini nelle regioni durante la notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa. Lo fa sapere l'agenzia russa Tass. "Nella scorsa notte, 168 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio: 61 sul territorio della regione di Bryansk, 25 sul territorio della regione di Krasnodar, 23 sul territorio della regione di Tula, 16 sul territorio della Repubblica di Crimea; 12 sulla regione di Mosca, inclusi nove droni in volo verso Mosca; sette sul territorio della regione di Kaluga; 24 droni sono stati distrutti sulle acque del Mar d'Azov", si legge in una nota.