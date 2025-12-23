Attentati in Russia, le vittime tra ufficiali e fedelissimi di Putin

Attentati in Russia, le vittime vicine a Putin uccise dall’inizio della guerra in UcrainaMondo
Introduzione
Il tenente generale Fanil Sarvarov (CHI ERA), ucciso ieri mattina a Mosca nell’esplosione di un’autobomba, è l’ultima figura di rilievo russa assassinata dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, ordinata da Vladimir Putin nel 2022. Ecco la sequenza di attentati per i quali Mosca accusa i servizi ucraini. (GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA)
Darya Dugina - 20 agosto 2022
Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin, un nazionalista pro-guerra molto vicino a Putin, viene uccisa da un'autobomba nella regione di Mosca. Come riportato dall'agenzia Tass, a esplodere è stata "una Toyota Land Cruiser Prado, vicino al villaggio di Velyki Vyazomy, alla periferia di Mosca". Dopo la deflagrazione, come raccontato dai testimoni, l'auto si è rovesciata ed è finita fuori strada. Il corpo carbonizzato della vittima è stato recuperato dai soccorritori giunti sul posto. , Secondo fonti di intelligence, l'obiettivo dell'attentato potrebbe essere stato lo stesso Dugin.
Vladen Tatarsky, 2 aprile 2023
Vladen Tatarsky, un blogger militare russo favorevole alla guerra, viene ucciso da una bomba nascosta in una statuetta donatagli da una donna in un caffè di San Pietroburgo. La sospettata, la 26enne Darya Trepova, viene fermata dai servizi di sicurezza russi e successivamente condannata a 27 anni di reclusione. Nell’attentato restano ferite oltre 30 persone.
Stanislav Rzhitsky, 11 luglio 2023
L’11 luglio 2023 l’ufficiale militare russo Stanislav Rzhitsky viene ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre correva al mattino nella città meridionale di Krasnodar. Rzhitsky aveva comandato un sottomarino nel Mar Nero ed era inserito nella lista ucraina dei presunti criminali di guerra. Era ritenuto responsabile del lancio di missili che, un anno prima, avevano causato la morte di 27 persone in un raid su Vinnytsia, in Ucraina. Alcuni media di Kiev hanno ipotizzato che l’uccisione possa essere stata un’azione di vendetta.
Illia Kyva, 6 dicembre 2023
L’ex parlamentare ucraino Illia Kyva, considerato da Kiev un traditore, viene ucciso a colpi d’arma da fuoco il 6 dicembre 2023 nei pressi di Mosca. Kyva era stato rimosso dal suo incarico alla Rada, il Parlamento ucraino, nel marzo precedente. Aveva sostenuto apertamente la cosiddetta “operazione militare speciale” russa in Ucraina e criticato la leadership di Kiev.
Andrei Korotkiy, 4 ottobre 2024
Il 4 ottobre 2024 Andrei Korotkiy, dipendente della centrale nucleare di Zaporizhzhia controllata dalla Russia, viene ucciso in un attentato con un’autobomba. L’intelligence militare ucraina lo definisce un “collaborazionista” e un “criminale di guerra”. Secondo Kiev, Korotkiy avrebbe collaborato con Mosca condividendo informazioni sensibili.
Valery Trankovsky, 13 novembre 2024
Il 13 novembre 2024 una bomba piazzata sotto un'auto uccide un militare russo a Sebastopoli, nella Crimea annessa alla Russia. Una fonte di sicurezza ucraina lo identifica come Valery Trankovsky, un capitano della marina russa che Kiev ha accusato di crimini di guerra per aver ordinato attacchi missilistici contro obiettivi civili.
Igor Kirillov, 17 dicembre 2024
Il tenente generale Igor Kirillov, capo delle truppe russe per la protezione nucleare, biologica e chimica, viene ucciso insieme al suo assistente fuori da un condominio di Mosca il 17 dicembre 2024. L’attentato avviene tramite una bomba nascosta in uno scooter elettrico. Alla vigilia dell’uccisione, l’Sbu ucraino aveva dichiarato che Kirillov era stato citato in contumacia in un procedimento penale per il presunto “uso massiccio” di armi chimiche proibite sui fronti orientale e meridionale dell’Ucraina.
Yaroslav Moskalik, 25 aprile 2025
Il 25 aprile 2025, il tenente generale Yaroslav Moskalik, 59 anni, viene ucciso da un'autobomba nei pressi di Mosca. Moskalik era vice capo della Direzione delle operazioni principali dello Stato maggiore. In relazione all’attentato, le autorità russe arrestano Ignat Kuzin, originario della regione ucraina di Sumy
Fanil Sarvarov, 22 dicembre 2025
Il 22 dicembre 2025, nell'esplosione di un'autobomba, avvenuta di primo mattino in un parcheggio nell'area sud della capitale, è stato ucciso il generale Fanil Sarvarov, capo della Direzione per l'Addestramento operativo del ministero della Difesa. Capo della Direzione per l'Addestramento operativo del ministero della Difesa, il 56enne è stato ucciso da un ordigno equivalente a 300 grammi di tritolo, collocato sotto la sua automobile lungo via Yasenevaya. Come ha riferito il Comitato investigativo russo, sulla morte del tenente generale è stata aperta un'indagine e una delle piste indagate è quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini". Nel 2024 Sarvarov aveva ricevuto dal presidente russo Vladimir Putin il grado di generale luogotenente. Nato nel 1969 nella regione di Perm (Urali), Sarvarov si era formato nelle accademie militari delle forze corazzate e dello Stato maggiore. Tra il 1992 e il 2003, Sarvarov aveva partecipato alle operazioni di combattimento durante il conflitto osseto-inguscio e all'operazione antiterrorismo in Cecenia. Nel periodo 2015-2016 aveva invece preso parte all'intervento delle forze armate russe in Siria. In seguito alla partecipazione all'Operazione militare speciale Ucraina era stato inserito nell'elenco dei presunti "criminali di guerra" del portale web ucraino "Mirotvorets" (Peacemaker). Nel corso della carriera, il tenente generale è stato insignito dell'Ordine del Coraggio, dell'Ordine "Al Merito della Patria" e dell'Ordine "Al Merito Militare".