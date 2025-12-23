Guerra Ucraina Russia, autobomba esplode nel cuore di Mosca, ucciso un generale. LIVE
Il generale russo 56enne Sarvarov è stato ucciso da un'autobomba esplosa ieri nel cuore di Mosca. Gli investigatori russi accusano i servizi ucraini. Dagli 007 di alcuni paesi Nato arriva intanto l'allarme per una nuova possibile offensiva ibrida di Mosca: un'arma capace di colpire la rete Starlink, con l'obiettivo di fiaccare la rete spaziale occidentale di supporto all'esercito di Kiev
