Ue, prestito da 90 mld a Kiev, salta uso asset russi. Slitta Mercosur

"La mia sorpresa è stata scoprire che l'Italia, insieme alla Francia, non voleva firmare l'accordo", ha ammesso Luiz Inácio Lula da Silva dal Brasile, parlando anche a nome di Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia. Tuttavia, un primo tentativo di dialogo è arrivato con un confronto diretto con Meloni: la premier, ha riferito il leader brasiliano, "non è contraria, ma è sotto pressione dal mondo agricolo e mi ha chiesto pazienza: una settimana, dieci giorni, al massimo un mese". Il tempo necessario - nelle intenzioni italiane - per raffreddare la piazza e tentare di riaprire il testo inserendo clausole più robuste.

