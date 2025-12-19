Prossimi Video
Consiglio Ue Meloni "soddisfatta": centrati obiettivi Italia
Politica
Guerra in Ucraina, intesa in Ue prestito a Kiev da 90 miliardi
Mondo
Meloni: "Soddisfatta dei risultati del consiglio europeo"
Politica
Meloni: "Su fondi per Ucraina e il Mercosur ha prevalso il buon senso"
Mondo
IA, iniziativa "Deepfake e politica, insieme per dire basta"
Politica
Governo allenta stretta pensioni ma Opposizoini attaccano: incoerenti
Politica
Sgombero Askatasuna, tensione con la polizia al corteo
Cronaca