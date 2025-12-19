Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Consiglio Ue Meloni "soddisfatta": centrati obiettivi Italia

Politica

Prossimi Video

Consiglio Ue Meloni "soddisfatta": centrati obiettivi Italia

Politica

Guerra in Ucraina, intesa in Ue prestito a Kiev da 90 miliardi

Mondo

Meloni: "Soddisfatta dei risultati del consiglio europeo"

Politica

Meloni: "Su fondi per Ucraina e il Mercosur ha prevalso il buon senso"

Mondo

IA, iniziativa "Deepfake e politica, insieme per dire basta"

Politica

Governo allenta stretta pensioni ma Opposizoini attaccano: incoerenti

Politica