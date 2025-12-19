Meloni: "Su fondi per Ucraina e il Mercosur ha prevalso il buon senso"

"Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario" ha detto la premier ai cronisti in merito all'intesa in Ue sul prestito da 90 miliardi all'Ucraina

La premier Giorgia Meloni si è detta "soddisfatta dei risultati di questo Consiglio europeo, nel quale ho portato le posizioni che avevo portato in Parlamento, particolarmente sui due temi che per noi erano più importanti", gli aiuti a Kiev e il Mercosur. "Il primo - ha spiegato - era quello di garantire il necessario supporto all'Ucraina per i prossimi due anni, ma di farlo con una soluzione sostenibile sul piano giuridico e sul piano finanziario. E sono contenta che abbia, diciamo così prevalso il buonsenso che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie, ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e sul piano finanziario".

"L'altra questione per noi importante - ha proseguito - è l'accordo del Mercosur, si sta lavorando per posticipare il summit del Mercosur, il che ci offre altre settimane per cercare di dare le risposte che sono richieste dai nostri agricoltori, le salvaguardie che sono necessarie per i nostri prodotti e consentirci così di poter approvare l'accordo del Mercosur quando, come abbiamo detto, avremo tutte le garanzie che sono richieste da un settore che altrimenti potrebbe essere colpito".

"Quindi - ha concluso - direi che in entrambe le questioni principali ha prevalso e sta prevalendo il buonsenso e quindi sono soddisfatta dei risultati di questa lunga giornata. Il tema degli asset rimane nelle conclusioni. Io le ricordo che la decisione più importante sulla questione degli asset l'abbiamo già presa qualche giorno fa, quando abbiamo immobilizzato gli asset, garantendo che non vengano restituiti" e ci si "riserva anche di considerare l'uso di questi asset, soprattutto per diciamo ripagare il prestito che dovrà fare, ma queste sono chiaramente è un lavoro che deve ancora andare avanti".