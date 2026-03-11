Nucleare, svolta Ue sui mini reattori: quali Paesi investono di più

Nella partita del nucleare è in campo, come detto, anche l'Italia. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, presente al vertice di Parigi, ha aggiornato la posizione del governo sul nuclare. "L'Italia sta affrontando con realismo e responsabilità la possibilità di reintrodurre la produzione di energia nucleare nel proprio mix energetico. In un sistema sempre più elettrificato il nucleare può contribuire alla decarbonizzazione, alla stabilità della rete e alla sicurezza degli approvvigionamenti", ha detto il titolare del Mase che ha poi annunciato la decisione di Roma "ad aderire all'impegno di triplicare la capacità nucleare globale".

