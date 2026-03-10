Introduzione

C’è un’isola, nel Golfo Persico, che rappresenta uno snodo strategico cruciale per l’Iran e per ciò che potrebbe essere l’esito della guerra mossa da Stati Uniti e Israele a Teheran (IL LIVEBLOG). L’Isola di Kharg ha una superficie di poco superiore ai 22 chilometri quadrati e mezzo, si trova a 25 chilometri dalla costa iraniana e a 483 dallo Stretto di Hormuz. Ed è il luogo da cui arriva il 90% del greggio iraniano. Secondo indiscrezioni, sulla scrivania del presidente statunitense Donald Trump ci sarebbe da tempo l’opzione dell’attacco, un’opzione già valutata in passato dagli Stati Uniti nel corso della loro storia di tensione con il regime degli ayatollah, ma al momento Kharg rimane fuori dal conflitto.