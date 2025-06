Alleanza per il nucleare, ltalia diventa membro ufficiale in gruppo Ue

"L'Italia ha formalmente aderito all'Alleanza per il nucleare, dov'era stata osservatore fino ad oggi". Lo annuncia il ministro dell'Ambiente e dllea sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della riunione del Consiglio dell'Unione europea con gli omologhi Ue, riferendosi al gruppo di Paesi Ue a favore di un ruolo più importante dell'atomo nel processo di transizione energetica. La decisione arriva "a seguito della scelta del governo nazionale e della maggioranza di presentare il disegno di legge per il ritorno all'energia nucleare, così come previsto dal Piano integrato energia e clima. Una scelta che ha risvolti industriali e tecnologici che ci vede in prima fila e sulla quale continueremo", sottolinea Pichetto Fratin.