Pichetto: l'Italia entra nell'Alleanza Ue per il nucleare

"In occasione del prossimo Consiglio Energia, previsto il 16 giugno a Lussemburgo, l'Italia aderirà all'Alleanza nucleare" tra i Paesi europei. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a "Pianeta 2030", il festival del Corriere della Sera in corso a Milano. Fino ad oggi l'Italia partecipava alle riunioni dell'Alleanza nucleare come paese osservatore.